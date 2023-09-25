Салон краси Давнього Риму: археологи знайшли 2000-річні тіні для повік та рум'яна (фото)

Під час розкопок давньоримського міста Айзаной в турецькій провінції Кютаг'я археологи виявили рідкісні засоби для макіяжу 10 різних кольорів, а також різні види аксесуарів для волосся і ювелірних прикрас.

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Античне місто Айзаной розташоване у внутрішньому регіоні Західної Анатолії, за 48 км на південний захід від провінції Кютаг'я. Місто знову відкрили європейські мандрівники у 1824 році, а його вивчення та дослідження проводили між 1830 та 1840 роками. Наукові розкопки тут розпочали в 1926 році Д. Кренкер і М. Шеде від імені Німецького археологічного інституту, а зараз ними завідує Університет Думлупінар (DU), пише Arkeonews.

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Айзаной — одне з найвизначніших міст римського періоду з храмом Зевса, комплексом стадіону-театру та Мацеллумом.

Пд час розкопок знайшли рум'яна і тіні для повік Фото: AA

Теперішні розкопки проводили на схід від храму Зевса, повідомив професор Гьохан Кошкун, завідувач кафедри археології університету.

Кошкун сказав, що вони виявили залишки лавки косметики та ювелірних виробів під час розкопок 2000-річного ринку стародавнього міста.

"Ми з'ясували, що там продавали парфуми, ювелірні вироби та косметику", — сказав він, додавши, що знайдено багато флаконів з-під парфумів, ювелірних прикрас та косметики.

Професор розповів, що археологи виявили засоби для макіяжу 10 різних кольорів, а також різні види аксесуарів для волосся і прикрас Фото: AA

Професор зазначив, що під час розкопок знайшли рум'яна і тіні для повік.

"Ми знаємо, що стародавні римляни зберігали свої тіні і рум'яна в мушлях устриць, і ми знайшли чимало таких там, де проводили розкопки", — сказав Кошкун.

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Професор розповів, що археологи виявили засоби для макіяжу 10 різних кольорів, а також різні види аксесуарів для волосся і прикрас.

Регулярні розкопки на цьому місці проводяться з 1970 року.

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