"Размером с дом": крупный астероид приближается к Земле

По данным НАСА, 2023 RD15 относят к Атонам, группе околоземных астероидов (NEA) с большими полуосями, которые пересекают орбиту Земли.

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14-метровый астероид RD15 направляется к Земле, о чем сообщили представители НАСА, которые постоянно отслеживают потенциально опасные астероиды, чтобы предпринять превентивные меры в случае угрозы. Об этом пишет Hindustan Times.

Астероиды — небольшая, но неотъемлемая часть Солнечной системы, они обладают значительным разрушительным потенциалом.

Когда телескопы НАСА обнаруживают новый околоземный объект, астрономы агентства собирают данные наблюдений и делятся ими с Центром малых планет (ЦМП). Затем по этим данным рассчитывается вероятная траектория астероида.

Для мониторинга НАСА разработала специальный алгоритм Sentry-II, по которому оценивается вероятность столкновений.

Недавно сотрудники космического агентства заметили астероид и обозначили его как 2023 RD15. Он приближался к Земле 24 сентября.

По оценкам, новое космическое тело — размером с дом, впервые его заметили 15 сентября, а прежде наблюдали 18 сентября.

По данным НАСА, 2023 RD15 относят к Атонам, группе околоземных астероидов (NEA), которые пересекают орбиту Земли и имеют большие полуоси, меньшие, чем у Земли.

Вместе с тем, представители НАСА не считают, что астероид 2023 RD15 представляет собой потенциальную опасность для нашей планеты из-за небольшого размера. К потенциально опасным НАСА относит только космические камни размером свыше 150 метров.

Напомним, что исследователи рассказали, как будут дальше исследовать грунт, собранный на астероиде Бенну.

Ранее сообщалось о возвращении миссии OSIRIS-REx и 60 граммамх грунта, собранных на астероиде Бенну.