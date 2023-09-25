"Розміром із будинок": великий астероїд наближається до Землі

За даними НАСА, 2023 RD15 відносять до Атонів, групи навколоземних астероїдів (NEA) із великими півосями, які перетинають орбіту Землі.

Related video

14-метровий астероїд RD15 прямує до Землі, про що повідомили представники НАСА, які постійно відстежують потенційно небезпечні астероїди, щоб вжити превентивних заходів у разі загрози. Про це пише Hindustan Times.

Астероїди — невелика, але невід'ємна частина Сонячної системи, вони мають значний руйнівний потенціал. Коли телескопи НАСА виявляють новий навколоземний об'єкт, астрономи агентства збирають дані спостережень і діляться ними з Центром малих планет (ЦМП). Потім за цими даними розраховується ймовірна траєкторія астероїда.

Для моніторингу НАСА розробила спеціальний алгоритм Sentry-II, за яким оцінюється ймовірність зіткнень.

Нещодавно співробітники космічного агентства помітили астероїд і позначили його як 2023 RD15. Він наближався до Землі 24 вересня.

За оцінками, нове космічне тіло — розміром із будинок, уперше його помітили 15 вересня, а раніше спостерігали 18 вересня.

За даними НАСА, 2023 RD15 відносять до Атонів, групи навколоземних астероїдів (NEA), які перетинають орбіту Землі та мають великі півосі, менші, ніж у Землі.

Разом з тим, представники НАСА не вважають, що астероїд 2023 RD15 становить потенційну небезпеку для нашої планети через невеликий розмір. До потенційно небезпечних НАСА відносить тільки космічні камені розміром понад 150 метрів.

Нагадаємо, що дослідники розповіли, як будуть далі досліджувати ґрунт, зібраний на астероїді Бенну.

Раніше повідомлялося про повернення місії OSIRIS-REx і 60 грамів ґрунту, зібраних на астероїді Бенну.