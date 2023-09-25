Луноход Chandrayaan-3 обнаружил много серы в грунте полюсов: о чем это говорит (видео)

Исследование серы интересует ученых по меньшей мере по двум причинам. Результаты свидетельствуют о том, что состав почвы на лунных полюсах может существенно отличаться от почвы экваториальных регионов.

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23 августа 2023 года индийский луноход миссии "Чандраян-3" приземлился в 600 км от южного полюса Луны. Событие стало важной вехой в истории лунных исследований. Об этом сообщает Science Alert.

За две недели аппарат предоставил ученым ценные данные и вдохновил на дальнейшие изучения. Собранные данные "Чандраян-3" (что в переводе с санскрита означает "мудрость") показали, что в лунном грунте присутствует железо, титан, алюминий и кальций. Однако наличие серы было неожиданным сюрпризом.

Исследование наличия серы интересует ученых по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, эти результаты свидетельствуют о том, что у высокогорной почвы на лунных полюсах может быть принципиально иной состав, если сравнивать с высокогорными почвами в экваториальных регионах Луны. Возможно, это связано с разным количеством прямых солнечных лучей.

Луноход Chandrayaan-3

Во-вторых, эти результаты предполагают, что в полярных регионах серы почему-то больше.

В полярных регионах Луны меньше солнечного света, отсюда и низкие температуры. Если температура поверхности упадет ниже -73 градусов по Цельсию, сера из лунной атмосферы может собраться на поверхности в твердой форме, как иней на окнах.

К тому же, сера в районе лунных полюсов могла также возникнуть в результате древних извержений вулканов.

Напомним, что в НАСА решили отложить старт экспедиции на Марс. Комиссия посчитала нереалистичным возвращение миссии с образцами грунта. А стоимость программы обойдется в 8-9.6 млрд долларов.

Также сообщалось, что крупный астероид "размером с дом" приближается к Земле.