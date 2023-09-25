Місяцехід Chandrayaan-3 виявив багато сірки в ґрунті полюсів: про що це говорить (відео)

Дослідження сірки цікавить учених щонайменше з двох причин. Результати свідчать про те, що склад ґрунту на місячних полюсах може суттєво відрізнятися від ґрунту екваторіальних регіонів.

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23 серпня 2023 року індійський місяцехід місії "Чандраян-3" приземлився за 600 км від південного полюса Місяця. Подія стала важливою віхою в історії місячних досліджень. Про це повідомляє Science Alert.

За два тижні апарат надав вченим цінні дані та надихнув на подальші вивчення. Зібрані дані "Чандраян-3" (що в перекладі з санскриту означає "мудрість") засвідчили, що в місячному ґрунті є залізо, титан, алюміній і кальцій. Однак наявність сірки була сюрпризом.

Дослідження наявності сірки цікавить вчених щонайменше з двох причин. По-перше, ці результати свідчать про те, що у високогірного ґрунту на місячних полюсах може бути принципово інший склад, якщо порівнювати з високогірними ґрунтами в екваторіальних регіонах Місяця. Можливо, це пов'язано з різною кількістю прямих сонячних променів.

Місяцехід Chandrayaan-3

По-друге, ці результати припускають, що в полярних регіонах сірки чомусь більше.

У полярних регіонах Місяця менше сонячного світла, звідси й низькі температури. Якщо температура поверхні впаде нижче -73 градусів за Цельсієм, сірка з місячної атмосфери може зібратися на поверхні у твердій формі, як іній на вікнах.

До того ж сірка в районі місячних полюсів могла також виникнути внаслідок давніх вивержень вулканів.

Нагадаємо, що в НАСА вирішили відкласти старт експедиції на Марс. Комісія вважає нереалістичним повернення місії зі зразками ґрунту. А вартість програми обійдеться у 8-9.6 млрд доларів.

Також повідомлялося, що великий астероїд "розміром із будинок" наближається до Землі.