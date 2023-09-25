Смертельный "час вина". За последние 50 лет уровень заболеваний печени вырос в 5 раз

Исследователи полагают, что основная причина столь печальной статистики кроется в обильном вечернем пьянстве.

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Многие из нас не прочь вознаградить себя бокалом вина после тяжелого рабочего дня, однако ученые теперь полагают, что подобные "часы вина" в действительности могут нести в себе смертельную угрозу — об этом свидетельствует статистика, пишет Daily Mail.

Новое исследование британских ученых показало, что более трети людей, которым поставили диагноз после срочной госпитализации, умерли в течение следующего года. Однако дело не только в поздней диагностике, исследователи также обнаружили, что уровень заболеваний печени лишь за последние 50 лет вырос в 5 раз, что является весьма тревожным. Авторы исследования полагают, что эта тенденция обусловлена обильным вечерним пьянством.

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Исследователи надеются, что полученные результаты послужат "сигналом тревоги" для изменения факторов образа жизни, связанных с этим заболеванием. В том числе речь идет о контроле количества потребляемого алкоголя и профилактику ожирения. Кроме того, ученые советуют ежегодно проходить УЗИ печени, которое позволит выявить проблемы на ранней стадии.

В ходе исследования ученые использовали анонимные больничные записи, это позволило им выявить людей, для которых экстренная госпитализация стала первым признаком хронического заболевания печени. Результаты свидетельствуют о том, что из 30 тысяч экстренных госпитализаций, вызванных хроническим заболеванием печени в год, 13 000 пациентов впервые услышали об этом диагнозе.

При этом каждый шестой пациент (17%) умер в больнице, а еще 37% скончались в течение года после экстренной госпитализации. При этом статистика свидетельствует о том, что 34% из тех, кого выписали из больницы, повторно были госпитализированы в течение всего одного месяца.

По словам доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины, доктора Джессики Кинг, статистика свидетельствует о том, что количество пациентов, которых экстренно госпитализируют лишь увеличивается с каждым годом, при этом выживаемость пациентов за последние 50 лет улучшилась лишь совсем незначительно.

По словам директора по политике Британского фонда печени Ванессы Хебдич, проблема заключается в том, что люди ошибочно полагают, что проблемы с печенью возникают лишь у хронических алкоголиков. Реальность же, увы, такова, что многие из людей могут пить в дозах, которые действительно могут причинить вред организму человека.

Исследователи отмечают, что "час вина" действительно укоренился в обществе. Кто-то предпочитает выпить бокал просекко за завтраком, кто-то выпивает бокал вина, пока готовит ужин, а затем еще один во время ужина и еще один во время просмотра телевизора. В результате некоторые способны выпивать полбутылки вина каждый вечер, что означает, что человек пьет с потенциально опасной скоростью.

Другими немало важными факторами риска развития заболеваний печени является избыточный вес и диабет второго типа. В результате ученые сходятся во мнении, что в нынешних реалиях людям необходимо чаще проходить ультразвуковое исследование, следить за своим рационом и количеством потребляемого алкоголя.

Ранее Фокус писал о том, что ученые знают день и время, когда вы, скорее всего, умрете.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.