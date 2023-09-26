Адская жара и массовое вымирание: какое будущее ждет Землю после формирования нового суперконтинента

Исследователи полагают, что такой сценарий приведет к массовой гибели человечества и млекопитающих.

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Исследователи то и дело пытаются пролить свет на прошлое нашей планеты, а также заглянуть в будущее, чтобы понять, что нас ждет дальше. В новом исследовании ученые использовали новую климатическую модель и суперкомпьютер, чтобы заглянуть в будущее Земли на 250 миллионов лет вперед — для человека оно едва ли выглядит радужно, пишет The Guardian.

В ходе исследования ученые использовали климатическую модель Метеорологического бюро Великобритании и суперкомпьютер Бристольского университета. В результате им удалось обнаружить, что через 250 миллионов лет на Земле сформируется суперконтинент Пангея Ультима. Предполагается, что в результате формирования нового суперконтинента на мир обрушатся экстремальные температуры, радиация. Кроме того нас ждет коллапс поставок продовольствия, вызванный слиянием континента. Ученые также полагают, что в конце концов все эти факторы неминуемо приведут к массовому вымиранию человечества и всех млекопитающих в целом.

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Результаты свидетельствуют о том, что массовое вымирание в первую очередь будет вызвано тепловым стрессом в результате массовой вулканической активности, которая приведет к выбросу в атмосферу Земли в два раза большего количества углекислого газа, чем нынешние уровни. Кроме того нашей планете придется взаимодействовать с "более древним" солнцем, излучающим невероятное количество радиации. Модель также предполагает, что размеры внутренних пустынь в тропиках значительно увеличатся.

Климатическая модель предсказывает, что суперконтинент Пангея Ультима будет полностью сформирован, когда все нынешние континенты сольются вместе. Авторы исследования отмечают, что их работа, по сути, является первой попыткой смоделировать, насколько экстремальным может стать климат Земли в результате этой "большой геологической перестройки".

Исследователи отмечают, что используя климатическую модель и суперкомпьютер им также удалось получить некоторые тектонические подсказки о прошлых событиях вымирания. Предполагается, что эти подсказки могут быть полезны астрономам, которые ищут другие обитаемые планеты.

Модель предсказывает, что формирование суперконтинента произойдет приблизительно через 250 миллионов лет на Земле. В это время планета столкнется с небывалыми экстремальными температурами и высокой влажностью на побережьях и невероятно засушливыми условиями в масштабных внутренних пустынях. Глобальная температура в этом будущем негостеприимном мире может подняться на 15°C в сравнении с доиндустриальным уровнем — фактически мир полностью погрузится в экстремальную жару. Ученые отмечают, что подобные температурные условия наблюдались на нашей планете в пермско-триасовую эпоху, около 260 миллионов лет назад, когда массовое вымирание уничтожило около 90% всех живых существ на планете.

По словам ведущего автора исследования, Александра Фарнсворта из Бристольского университета, продолжительные периоды жары, превышающей 40°C, выходят за рамки допустимого уровня для многих форм жизни. Под угрозой вымирания окажутся не только люди, но и большинство млекопитающих, а также растений, которые повергнутся воздействию высоких температур в течение длительного времени. Это в свою очередь повлечет проблемы с продовольствием, а значит население Земли также испытает голод.

Авторы исследования отмечают, что их прогноз имеет весьма высокий уровень неопределенности из-за долгосрочных временных рамок. Однако ученые надеются, что их работа в конце концов сможет предоставить полезную информацию о прошлых событиях массового вымирания и возможной обитаемости других планет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какое климатическое будущее ждет Землю.