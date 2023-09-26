Пекельна спека і масове вимирання: яке майбутнє чекає на Землю після формування нового суперконтиненту

Дослідники вважають, що такий сценарій призведе до масової загибелі людства і ссавців.

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Дослідники раз у раз намагаються пролити світло на минуле нашої планети, а також зазирнути в майбутнє, щоб зрозуміти, що нас чекає далі. У новому дослідженні вчені використовували нову кліматичну модель і суперкомп'ютер, щоб зазирнути в майбутнє Землі на 250 мільйонів років уперед — для людини воно навряд чи виглядає райдужно, пише The Guardian.

Під час дослідження вчені використовували кліматичну модель Метеорологічного бюро Великої Британії та суперкомп'ютер Бристольського університету. У результаті їм вдалося виявити, що через 250 мільйонів років на Землі сформується суперконтинент Пангея Ультіма. Передбачається, що внаслідок формування нового суперконтиненту на світ зійдуть екстремальні температури, радіація. Крім того, на нас чекає колапс постачання продовольства, викликаний злиттям континенту. Вчені також вважають, що врешті-решт всі ці фактори неминуче призведуть до масового вимирання людства і всіх ссавців загалом.

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Результати свідчать про те, що масове вимирання насамперед буде спричинене тепловим стресом унаслідок масової вулканічної активності, що призведе до викиду в атмосферу Землі вдвічі більшої кількості вуглекислого газу, ніж нинішні рівні. Крім того, нашій планеті доведеться взаємодіяти з "більш давнім" сонцем, що випромінює неймовірну кількість радіації. Модель також передбачає, що розміри внутрішніх пустель у тропіках значно збільшаться.

Кліматична модель передбачає, що суперконтинент Пангея Ультіма буде повністю сформований, коли всі нинішні континенти зіллються разом. Автори дослідження зазначають, що їхня робота, по суті, є першою спробою змоделювати, наскільки екстремальним може стати клімат Землі внаслідок цієї "великої геологічної перебудови".

Дослідники зазначають, що використавши кліматичну модель і суперкомп'ютер їм також вдалося отримати деякі тектонічні підказки про минулі події вимирання. Передбачається, що ці підказки можуть бути корисні астрономам, які шукають інші населені планети.

Модель пророкує, що формування суперконтиненту відбудеться приблизно через 250 мільйонів років на Землі. У цей час планета зіткнеться з небувалими екстремальними температурами та високою вологістю на узбережжях і неймовірно посушливими умовами в масштабних внутрішніх пустелях. Глобальна температура в цьому майбутньому негостинному світі може піднятися на 15°C порівняно з доіндустріальним рівнем — фактично світ повністю зануриться в екстремальну спеку. Учені зазначають, що подібні температурні умови спостерігалися на нашій планеті в пермсько-тріасову епоху, близько 260 мільйонів років тому, коли масове вимирання знищило близько 90% усіх живих істот на планеті.

За словами провідного автора дослідження, Александра Фарнсворта з Бристольського університету, тривалі періоди спеки, що перевищують 40°C, виходять за межі допустимого рівня для багатьох форм життя. Під загрозою вимирання опиняться не тільки люди, а й більшість ссавців, а також рослин, які зазнають впливу високих температур протягом тривалого часу. Це зі свого боку спричинить проблеми з продовольством, а отже населення Землі також відчує голод.

Автори дослідження зазначають, що їхній прогноз має досить високий рівень невизначеності через довгострокові часові межі. Однак учені сподіваються, що їхня робота врешті-решт зможе надати корисну інформацію про минулі події масового вимирання та можливу населеність інших планет.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яке кліматичне майбутнє чекає на Землю.