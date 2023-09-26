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Технологии и наука

Предки кукол Барби: до сих пор продолжаются дискуссии, что такое "коптские куклы" (фото)

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Фото: Israel Antiquities Authority | Необычный тип фигурок появился в Израиле во время раннеисламской эпохи, охватывающей период с 7 по 11 век нашей эры: миниатюрные человеческие фигурки, изготовленные из кости

Куклы известны во всем мире: как игрушка или коллекционный предмет, они существуют во всех эпохах и всех странах. Однако среди них есть интересные экземпляры, в частности так называемые "коптские куклы", которые порождают больше вопросов, чем ответов.

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На протяжении всей истории человечества дети играют с куклами: от деревянных фигурок с украшенными бисером волосами, найденных в Египте, до терракотовых произведений, происходящих из Греции и Рима, куклы прошли сквозь все цивилизации и эпохи, пишет Arkeonews.

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Однако необычный тип фигурок появился в Израиле во время раннеисламской эпохи, охватывающей период с 7 по 11 век нашей эры: миниатюрные человеческие фигурки, изготовленные из кости. Эти загадочные реликвии, которые часто называют "коптскими куклами", со временем вызвали интенсивные дебаты относительно их назначения и функции.

Некоторые исследователи предполагают, что они служили игрушками, тщательно разработанными для ознакомления молодых девушек с обязанностями материнства. Другие, однако, воспринимают их как символы плодородия.

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На рисунке изображена фигурка со схематическими чертами, отражающими египетские особенности, датированная периодом Аббасидов, найденная во время раскопок, проведенных рядом с участком Западной стены в Иерусалиме
Фото: Israel Antiquities Authority

Ариэль Шатил, археолог Израильского управления древностей, специализирующийся на куклах и статуэтках, отмечает: "Некоторые исследователи предполагают, что эти фигурки служили игрушечными куклами, тогда как другие предполагают, что это могли быть фигурки плодородия. Особенно поражает то, что не было двух одинаковых кукол; каждая имеет отличительные черты, даже если они разделяют одну и ту же концепцию. Эти куклы появились в период раннего ислама, в течение примерно двух-трех веков, после чего они таинственным образом исчезли со сцены".

Далее он объясняет: "Более того, возникли четкие региональные стили. Например, в северной части страны фигурки имели более схематичные черты, они изготовлены из плоских костей, таких как ребра животных, и украшены точками и кругами. В южной части страны и в пустыне фигурки были более похожими на человека и более реалистичными. Большинство фигурок изображены обнаженными, без одежды, но есть группа фигурок в одежде. Точное назначение фигурок — символы плодородия для поощрения продолжения рода или просто игрушки — остается предметом дискуссий".

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"Хотя в основном они были вытесаны из кости, есть также примеры фигурок из слоновой кости, что, возможно, свидетельствует о более состоятельных семьях, — замечает Ариэль, — Но к концу одиннадцатого века эти статуэтки исчезли, вероятно, из-за ограничений, наложенных в соответствии с исламским законом".

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