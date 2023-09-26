Предки ляльок Барбі: досі тривають дискусії, що таке "коптські ляльки" (фото)

Ляльки відомі у всьому світі: як іграшка чи колекційний предмет, вони існують у всіх епохах та усіх країнах. Проте серед них є цікаві екземпляри, зокрема так звані "коптські ляльки", які породжують більше питань, ніж відповідей.

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Протягом усієї історії людства діти граються з ляльками: від дерев'яних фігурок з прикрашеним бісером волоссям, знайдених у Єгипті, до теракотових витворів, що походять з Греції та Риму, ляльки пройшли крізь усі цивілізації та епохи, пише Arkeonews.

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Проте незвичний тип фігурок з'явився в Ізраїлі під час ранньоісламської епохи, що охоплює період з 7 по 11 століття нашої ери: мініатюрні людські фігурки, виготовлені з кістки. Ці загадкові реліквії, які часто називають "коптськими ляльками", з часом викликали інтенсивні дебати щодо їхнього призначення та функції.

Деякі дослідники припускають, що вони слугували іграшками, ретельно розробленими для ознайомлення молодих дівчат з обов'язками материнства. Інші, однак, сприймають їх як символи родючості.

На малюнку зображена фігурка зі схематичними рисами, що відображають єгипетські особливості, датована періодом Аббасидів, знайдена під час розкопок, проведених поруч із ділянкою Західної стіни в Єрусалимі Фото: Israel Antiquities Authority

Аріель Шатіл, археолог Ізраїльського управління старожитностей, що спеціалізується на ляльках і статуетках, зазначає: "Деякі дослідники припускають, що ці фігурки служили іграшковими ляльками, тоді як інші припускають, що це могли бути фігурки родючості. Особливо вражає те, що не було двох однакових ляльок; кожна має відмінні риси, навіть якщо вони поділяють ту саму концепцію. Ці ляльки з’явилися в період раннього ісламу, протягом приблизно двох-трьох століть, після чого вони таємничим чином зникли зі сцени".

Далі він пояснює: "Ба більше, виникли чіткі регіональні стилі. Наприклад, у північній частині країни фігурки мали більш схематичні риси, вони виготовлені з плоских кісток, таких як ребра тварин, і прикрашені крапками та колами. У південній частині країни та в пустелі фігурки були більш схожими на людину та реалістичнішими. Більшість фігурок зображені оголеними, без одягу, але є група фігурок в одязі. Точне призначення фігурок — символи родючості для заохочення продовження роду чи просто іграшки — залишається предметом дискусій".

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"Хоча переважно вони були витесані з кістки, є також приклади фігурок зі слонової кістки, що, можливо, свідчить про більш заможні родини, — зауважує Аріель. — Але до кінця одинадцятого століття ці статуетки зникли, ймовірно, через обмеження, накладені відповідно до ісламського закону".

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