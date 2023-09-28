Могла чаевничать с Македонским. В Иерусалиме найдена могила куртизанки с уникальным зеркалом (видео)

В могиле женщины, жившей 2300 лет тому назад, также найдены дорогие подарки, которые она, вероятно, получила от своего покровителя.

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Исследователи в Израиле обнаружили весьма необычные кремированные останки женщины, которая, вероятно, была высококлассной куртизанкой во времена Александра Македонского. Ученые исследовали могилу и обнаружили прах и несколько удивительных предметов, свидетельствующих о положении женщины, жившей на Земле 2300 лет тому назад, пишет IFLScience.

По словам соавтора исследования, археолога доктора Гая Стибеля, рядом с останками женщины были обнаружены серия украшений и удивительное зеркало в футляре из бронзы. Последний предмет особенно привлек внимание ученых. Во-первых, зеркало на удивление хорошо сохранилось — выглядит так, будто "было сделано лишь вчера". Во-вторых, столь дорогие вещи могла себе позволить лишь женщина с определенным статусом — куртизанки высокопоставленного деятеля.

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Еще одним не менее интересным моментом является то, что тело было кремировано. Ученые отмечают, что останки, по сути, являются первым свидетельством кремации в Израиле в эллинистический период. По словам Стибеля еще одним любопытным фактом является то, что могила гречанки была обнаружена на обочине дороги, ведущей в Иерусалим, однако это место находится далеко от любого поселения того периода.

По словам Лиат Оз из Управления древностей Израиля, столь странное расположение могилы женщины может быть связано с таинственным зеркалом-шкатулкой, найденным в ее могиле. Ученые считают, что этот предмет является артефактом, которые обычно ассоциируются с греческими женщинами. По словам команды, зеркала такого качества в то время считались предметами роскоши — их приобретали гречанки в качестве свадебного приданного. Однако замужние дамы, как правило, оставались дома, а потому едва ли могли оказаться так далеко от Греции.

Впрочем, подобный предмет роскоши также можно было получить и другим путем. Известно, что подобные роскошные подарки нередко были преподнесены гетерам — женщинам, похожим на японских гейш, которые сопровождали армейских офицеров и чиновников в заграничных кампаниях. Эти женщины оказывали целый ряд услуг, некоторые из которых могли носить и сексуальный характер.

Авторы исследования отмечают, что наличие столь дорого зеркала-шкатулки рядом с кремированными останками, вероятно, свидетельствуют о том, что женщина была греческого происхождения и сопровождала кого-то из высокопоставленных чиновников или армейских офицеров. Исходя из возраста останков, исследователи предполагают, что куртизанка могла отправиться в Израиль во время одного из походов Александра Македонского или во время Войн диадохов.

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