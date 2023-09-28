Могла чаювати з Македонським. У Єрусалимі знайдено могилу куртизанки з унікальним дзеркалом (відео)

У могилі жінки, яка жила 2300 років тому, також знайдено дорогі подарунки, які вона, ймовірно, отримала від свого покровителя.

Related video

Дослідники в Ізраїлі виявили вельми незвичайні кремовані останки жінки, яка, ймовірно, була висококласною куртизанкою за часів Олександра Македонського. Вчені досліджували могилу і виявили прах і кілька дивовижних предметів, що свідчать про становище жінки, яка жила на Землі 2300 років тому, пише IFLScience.

За словами співавтора дослідження, археолога доктора Гая Стібеля, поруч з останками жінки було виявлено серію прикрас і дивовижне дзеркало у футлярі з бронзи. Останній предмет особливо привернув увагу вчених. По-перше, дзеркало напрочуд добре збереглося — виглядає так, ніби "було зроблено лише вчора". По-друге, настільки дорогі речі могла собі дозволити лише жінка з певним статусом — куртизанки високопоставленого діяча.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще одним не менш цікавим моментом є те, що тіло було кремовано. Вчені відзначають, що останки, по суті, є першим свідченням кремації в Ізраїлі в елліністичний період. За словами Стібеля, ще одним цікавим фактом є те, що могилу грекині було виявлено на узбіччі дороги, яка веде до Єрусалима, однак це місце розташоване далеко від будь-якого поселення того періоду.

За словами Ліат Оз з Управління старожитностей Ізраїлю, настільки дивне розташування могили жінки може бути пов'язане з таємничим дзеркалом-скринькою, знайденим в її могилі. Вчені вважають, що цей предмет є артефактом, які зазвичай асоціюються з грецькими жінками. За словами команди, дзеркала такої якості на той час вважалися предметами розкоші — їх купували грекині як весільне придане. Однак заміжні дами, як правило, залишалися вдома, а тому навряд чи могли опинитися так далеко від Греції.

Утім, подібний предмет розкоші також можна було отримати й іншим шляхом. Відомо, що подібні розкішні подарунки нерідко були подаровані гетерам — жінкам, схожим на японських гейш, які супроводжували армійських офіцерів і чиновників у закордонних кампаніях. Ці жінки надавали цілу низку послуг, деякі з яких могли мати та сексуальний характер.

Автори дослідження зазначають, що наявність настільки дорогого дзеркала-скриньки поруч із кремованими останками, імовірно, свідчить про те, що жінка була грецького походження і супроводжувала когось із високопоставлених чиновників або армійських офіцерів. Виходячи з віку останків, дослідники припускають, що куртизанка могла вирушити до Ізраїлю під час одного з походів Олександра Македонського або під час Війн діадохів.

Раніше Фокус писав про те, що чеські вчені відтворили "кельтське пиво": воно не схоже на звичайне.