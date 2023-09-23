Рецепт із могили. Чеські вчені відтворили "кельтське пиво": воно не схоже на звичайне

Чеські вчені у співпраці з невеликою експериментальною пивоварнею відтворили давнє "кельтське пиво". Для цього вони провели лабораторний аналіз зразків пилку, вилучених із давнього кельтського поховання, розташованого в Моравії.

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Походження пива сягає глибини тисячоліть, а перші відомі сліди та пивоварні заводи з'явилися на Близькому Сході близько 5500 років тому. Однак історія цього напою залишається оповитою археологічною невідомістю, і ми маємо лише скупі підказки, які можуть нас зорієнтувати, пише Arkeonews.

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У 2020 та 2021 роках дослідники з Палацького університету в Оломоуці та Карлового університету в Празі розпочали серію розкопок у місці раннього залізного віку, відомому під назвою Бичача Скала або "Печера Бичачої скелі", розташованому в Моравському карсті.

У цьому місці експедиція доктора Я. Ванкеля знайшла скарб безпрецедентної важливості, відкривши священне місце поховання, що належало людям гальштатам, докельтським мешканцям центральних та альпійських регіонів Європи. Вони виявили зал, у якому було понад 40 скелетів, сотні прикрас з бурштину, скла, бронзи і золота, а також безліч зброї, металургійних знарядь, глиняного посуду і вотивних жертвоприношень. Сьогодні більшість цих артефактів зберігається у Віденському музеї природознавства.

Археологи розпочали серію розкопок у місці раннього залізного віку, відомому під назвою Бичача Скала або "Печера Бичачої скелі", розташованому в Моравському карсті Фото: Arkeonews

Одна з членів команди, Зузана Голець Мірова, розповіла про їхню головну мету: "Нашою метою під час цих розкопок було отримати зразки ґрунту, придатні для всебічного лабораторного дослідження. Ми натрапили на поховальні камери, характерні для гальштатської епохи, і в цих камерах знаходився не тільки ґрунт, але й органічні та ботанічні рештки. Ці зразки слугували життєво важливим матеріалом для хімічного та пилкового аналізів, що зрештою виявилося ключовим у наших пошуках".

Кельти колись кочували просторами Західної Європи з 11 століття до н. е. до початку першого століття до н. е. Примітно, що самоназва кельтів залишається невідомою, і назва "кельти" є сучасною назвою цих племен залізного віку.

Аналіз пилку, проведений Ботанічним інститутом Брно, виявив у зразках ґрунту сліди проса та різноманітних трав — матеріалів, які кельти використовували для виробництва пива.

"Доісторичні сорти пива, — зауважила Голець Мірова, — як правило, містили інгредієнти, відібрані як для смаку, так і для збереження. До них належали таволга (Filipendula ulmaria), шавлія (Salvia officinalis) та полин (Artemisia vulgaris), які надавали пиву характерної пікантної гіркоти. Особливо несподіваною для нас була присутність конюшини, незвичної добавки, яка зазвичай не асоціюється з пивом. Після подальшого дослідження ми дійшли висновку, що пилок конюшини найчастіше міститься в меді, і припустили, що мед міг підсолоджувати це стародавнє пиво".

Учені припускають, що матеріали для варіння пива були ритуально поховані в могилах — практика, глибоко вкорінена у звичаї кельтів та багатьох інших стародавніх цивілізацій.

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Перша партія цього пива, "TauriALE", названа на честь Бичачої Скелі (Taurus, латиною — бик), має суфікс "-ale", що означає, що це пиво без хмелю. Варто зазначити, що хміль не проникав у сферу пивоваріння до раннього середньовіччя. За відсутності хмелю на перший план виходили рослинні інгредієнти, що робило ці сорти пива схожими на нехмелений ель.

Як очікує Зузана Голець Мірова, споживачі можуть сприйняти TauriALE як відхилення від сучасних профілів пива: "Це пиво відрізняється від сучасних сортів пива, оскільки в ньому немає хмелю. Натомість трав'яні компоненти надають йому унікальну суміш гіркоти та терпкості, що нагадує смак грюйту — безхмельного сорту пива".

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