Колонизация Луны: в Китае планируют строить базы в лунных пещерах (фото)

Идея в том, чтобы построить базу внутри лунных лавовых трубок, в которых астронавты могли бы защититься от потолка камней над головой.

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Сложно сказать без предварительных исследований, но на лунной поверхности могут быть лавовые трубки диаметром несколько сотен метров, которые могли бы предоставить астронавтам необходимое убежище. Идея в том, чтобы построить базу внутри лунной лавовой трубки, которая бы предоставляла астронавтам необходимую защиту. Об этом сообщает Science Alert.

Представители Китая также задумываются над этой идеей, поскольку лунные пещеры могут оказаться ценным ресурсом.

Эти образования возникли тогда, когда лава, текущая по поверхности Луны, начала остывать. Верхняя часть лавы образовала затвердевшую корку, но расплавленная лава продолжала течь под ней. Так появились пустые трубки. Подобные природные явления есть и на Земле.

Лунная трубка

Ученые не уверены, когда закончился лунный вулканизм. Возможно, это произошло миллиард лет назад, хотя некоторые данные показывают, что за последние 50 миллионов лет наблюдался незначительный вулканизм.

На Луне астронавтам придется бороться с радикальными перепадами температуры. Одна из сторон Луны половину времени находится под прямыми солнечными лучами, при этом температура поверхности достигает 127 градусов по Цельсию, на темной стороне температура опускается до -173 °C.

Более того, на лунной поверхности опасная радиация, а излучение в 150 раз мощнее, чем на поверхности Земли. Но в лунных пещерах астронавты могут быть защищены слоем из нескольких метров камней над головой.

Ученые из разных стран изучали идею использования лавовых труб в качестве убежища. Недавно в Китае на конференции Шанхайской академии космических технологий было представлено соответствующее исследование.

Между лунными и земными лавовыми трубками достаточно сходства, они практически аналогичны, считают китайские ученые.

Вход в трубу под наклоном представляется менее сложным. Вполне возможно, что марсоходы могут просто въехать в них, хотя часть мусора, вероятно, придется расчистить. Считает Чжан Чунфэн из Шанхайской академии космических технологий.

Представители Китая отдают приоритет исследованиям относительно лунных лавовых трубок в районе Моря Спокойствия и Моря Плодородия.

Планируется также создать роботизированную систему, которая бы самостоятельно исследовала пещеры, подобные той, что находится в Море Спокойствия.

У зонда должны быть колеса или роботизированные ноги, чтобы адаптироваться к сложной местности и преодолевать препятствия.

Напомним, что японский зонд "лунный снайпер" показал пугающее фото Земли с орбиты.

Также сообщалось, что обсерватория НАСА показала звездное извержение 180-летней давности.