Колонізація Місяця: у Китаї планують будувати бази у місячних печерах (фото)

Ідея в тому, щоб побудувати базу всередині місячних лавових трубок, у яких астронавти могли б захиститися.

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Складно сказати без попередніх досліджень, але на місячній поверхні можуть бути лавові трубки діаметром кілька сотень метрів, які могли б надати астронавтам необхідний притулок. Ідея в тому, щоб побудувати базу всередині місячної лавової трубки, яка б надавала астронавтам необхідний захист. Про це повідомляє Science Alert.

Представники Китаю також замислюються над цією ідеєю, оскільки місячні печери можуть виявитися цінним ресурсом.

Ці утворення виникли тоді, коли лава, що тече поверхнею Місяця, почала остигати. Верхня частина лави утворила затверділу кірку, але розплавлена лава продовжувала текти під нею. Так з'явилися порожні трубки. Подібні природні явища є і на Землі.

Місячна трубка

Учені не впевнені, коли закінчився місячний вулканізм. Можливо, це сталося мільярд років тому, хоча деякі дані показують, що за останні 50 мільйонів років спостерігався незначний вулканізм.

На Місяці астронавтам доведеться боротися з радикальними перепадами температури. Одна зі сторін Місяця половину часу перебуває під прямими сонячними променями — температура поверхні досягає 127 градусів за Цельсієм, на темному боці температура опускається до -173 °C.

Ба більше, на місячній поверхні небезпечна радіація, а випромінювання в 150 разів потужніше, ніж на поверхні Землі. Але в місячних печерах астронавти можуть бути захищені шаром із кількох метрів каміння над головою.

Учені з різних країн вивчали ідею використання лавових труб як притулку. Нещодавно в Китаї на конференції Шанхайської академії космічних технологій було представлено відповідне дослідження.

Між місячними й земними лавовими трубками достатньо схожості, вони практично аналогічні, вважають китайські вчені.

Вхід у трубу під нахилом видається менш складним. Цілком можливо, що марсоходи можуть просто в'їхати в них, хоча частину сміття, ймовірно, доведеться розчистити. Вважає Чжан Чунфен із Шанхайської академії космічних технологій.

Представники Китаю віддають пріоритет дослідженням щодо місячних лавових трубок у районі Моря Спокою та Моря Родючості.

Планується також створити роботизовану систему, яка б самостійно досліджувала печери, подібні до тієї, що знаходиться в Море Спокою.

У зонда мають бути колеса або роботизовані ноги, щоб адаптуватися до складної місцевості та долати перешкоди.

Нагадаємо, що японський зонд "місячний снайпер" показав фото Землі з орбіти, що лякає.

Також повідомлялося, що обсерваторія НАСА показала зоряне виверження 180-річної давності.