Не упустите шанс. Когда произойдет последнее Суперлуние 2023 года

Сегодня вечером нам выпадет последний шанс насладиться удивительным полнолунием, когда Луна находится ближе всего к Земле на своей орбите.

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Последние несколько недель были весьма "урожайными" для любителей наблюдать за небом: в прошлом месяце была замечена редкая двойная суперлуна и впечатляющий метеорный поток Персеиды. Сегодня, 29 сентября, у нас будет последний шанс насладиться редким явлением, пишет Science Alert.

Последнее суперлуние 2023 года было видно еще вчера, 28 сентября, однако сегодня у нас есть последний шанс взглянуть на небо и увидеть его. К слову, в 2023 году было четыре суперлуны подряд: одна появилась в июле, две в августе и теперь последняя — в сентябре.

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Отметим, что суперлуния — это полнолуния, происходящие когда Луна находится в перигее или около него, точке, когда спутник нашей планеты ближе всего к Земле на своей орбите. Известно, что перигей Луны находится на расстоянии 363 396 километров от Земли.

По сути Суперлуние весьма похоже на обычное полнолуние, однако оно на третья ярче и выглядит на 14% больше. Простыми словами, Луна кажется более сияющей на ночном небе, в особенности для опытных наблюдателей. Кроме того, Луна также восходит раньше, чем обычно, а потому промежуток между заходом Солнца и восходом Луны будет меньше.

В северном полушарии последняя суперлуна 2023 года называется "Урожайной Луной", так как это событие происходит недалеко от сентябрьского равноденствия. Ранее, когда люди собирали урожай вручную, столь яркая суперлуна помогала осветить поле после захода Солнца, то есть давала дополнительное время для сбора урожая перед наступлением зимы.

Исследователи отмечают, что для тех, кто живет в восточном полушарии, лучший просмотр откроется в пятницу вечером. Также ученые советуют наблюдать за Суперлуной, когда она находится близко к горизонту, когда она восходит или заходит — в этот момент она кажется больше из-за оптической иллюзии.

По словам Мэтта Вудса из Пертской обсерватории, поскольку ночь становится все темнее, Сатурн и Юпитер также должны быть видны рядом с суперлуной. Чтобы получить наилучший вид, ученые советуют найти место с наименьшим количеством искусственного света, а также по возможности без слишком большой облачности.

К слову, исследователи также считают, что в следующем году мы сможем увидеть лишь две суперлуны — 18 сентября и 17 октября.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, насколько сильно спутник Земли влияет на нашу жизнь.