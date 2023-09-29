Не пропустіть шанс. Коли відбудеться останній Супермісяць 2023 року

Сьогодні ввечері нам випаде останній шанс насолодитися дивовижним повним місяцем, коли Місяць перебуває найближче до Землі на своїй орбіті.

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Останні кілька тижнів були вельми "врожайними" для любителів спостерігати за небом: минулого місяця було помічено рідкісний подвійний супермісяць і дивовижний метеорний потік Персеїди. Сьогодні, 29 вересня, у нас буде останній шанс насолодитися рідкісним явищем, пише Science Alert.

Останній супермісяць 2023 року було видно ще вчора, 28 вересня, проте сьогодні у нас є останній шанс поглянути на небо і побачити його. До слова, у 2023 році було чотири супермісяці поспіль: один з'явився в липні, два в серпні та тепер останній — у вересні.

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Зазначимо, що супермісяці — це повні, які відбуваються, коли Місяць перебуває в перигеї або біля нього, точці, коли супутник нашої планети найближче до Землі на своїй орбіті. Відомо, що перигей Місяця розташований на відстані 363 396 кілометрів від Землі.

По суті Супермісяць вельми схожий на звичайний повний Місяць, проте він на третину яскравіший і має вигляд на 14% більший. Простими словами, Місяць здається яскравіший на нічному небі, особливо для досвідчених спостерігачів. Крім того, Місяць також сходить раніше, ніж зазвичай, а тому проміжок між заходом Сонця і сходом Місяця буде меншим.

У північній півкулі останній супермісяць 2023 року називається "Врожайним Місяцем", оскільки ця подія відбувається недалеко від вересневого рівнодення. Раніше, коли люди збирали врожай вручну, настільки яскравий супермісяць допомагав освітити поле після заходу Сонця, тобто давав додатковий час для збирання врожаю перед настанням зими.

Дослідники зазначають, що для тих, хто мешкає у східній півкулі, найкращий перегляд відкриється у п'ятницю ввечері. Також учені радять спостерігати за Супермісяцем, коли він перебуває близько до горизонту, коли він сходить або заходить — у цей момент він здається більшим через оптичну ілюзію.

За словами Метта Вудса з Пертської обсерваторії, оскільки ніч стає дедалі темнішою, Сатурн і Юпітер також мають бути помітними поруч із супермісяцем. Щоб отримати найкращий краєвид, вчені радять знайти місце з найменшою кількістю штучного світла, а також за можливості без надто великої хмарності.

До слова, дослідники також вважають, що наступного року ми зможемо побачити лише два супермісяці — 18 вересня і 17 жовтня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, наскільки сильно супутник Землі впливає на наше життя.