Большое значение для урартской археологии: ученые обнаружили уникальные бронзовые уздечки (фото)

В разгар археологических исследований в замке Чавуштепе, расположенном в районе Чавуштепе вдоль шоссе Ван-Хаккари-Иран в турецком районе Гюрпинар, исследователи недавно откопали удивительный артефакт, происходящий из урартского периода.

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Последняя находка повлекла за собой нахождение скелета лошади вместе с довольно необычным аксессуаром — бронзовым долотом, который обычно использовался для управления движениями лошади. Важно то, что эта особая уздечка имела характерную конфигурацию в виде кольца, что является первой в своем роде в истории Урарту, пишет Arkeonews.

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Замок Чавуштепе, исторический бастион, возведенный в середине 8 века до н. э. под патронатом урартского царя Сардури II, служит фоном для этих интересных археологических исследований. Они начались в 1961 году под председательством выдающегося профессора, доктора Афифа Эрзена и продолжались в течение четверти века, вплоть до кульминации в 1986 году. Впоследствии, в 2014 году, начали новую фазу раскопок под руководством профессора доктора Рафета Чавушоглу, которая продолжается по сей день.

Нынешние раскопки на территории замка Чавуштепе распространяются на прилегающую зону некрополя, расположенную к северу от крепости. Параллельно с прошлогодней находкой скелета, который, предположительно, принадлежал к правителям верхушки Урарту, в этом году найдена еще одна замечательная находка — скелет лошади, оснащенной бронзовой уздечкой.

Эта находка имеет исключительный вес в летописи урартской археологии, поскольку это первый случай обнаружения такого артефакта Фото: АА

Археологи рассказали о нынешних реставрационных работах и раскопках в замке и на прилегающей к нему территории некрополя. Первостепенное значение среди находок этого года имело открытие бронзового долота в форме кольца, гениально расположенного в нижней челюсти лошади.

Эта находка имеет исключительный вес в летописи урартской археологии, поскольку это первый случай обнаружения такого артефакта. Ранее подобные перстни находили на человеческих останках в виде нарукавников и браслетов.

Однако обнаруженный экземпляр, отличающийся большими размерами, убедительно свидетельствует о его использовании владельцем лошади для улучшения управления лошадью. Это кольцеобразное долото свидетельствует о ключевой роли, которую играли лошади в урартском обществе, и предлагает необычный взгляд на общественные слои, указывающие на правителей.

Это открытие подтверждает мысль о том, что раскопанное место занимало важное место в элите урартского общества Фото: АА

Доцент, доктор Хакан Йылмаз, сотрудник кафедры археологии, пояснил, что череп и нижняя челюсть лошади остались на удивление неповрежденными, причем образец идентифицировали как взрослую лошадь. Следует отметить, что эта находка является новаторским открытием в турецком контексте.

Дальнейшие лабораторные исследования должны обеспечить лучшее понимание. Очевидно, это открытие подтверждает мысль о том, что раскопанное место занимало важное место в элите урартского общества, а широкие пространства этой территории усиливают ожидания будущих открытий, что делает эти находки постоянным источником восхищения.

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Примерно в 1 километре к северу от замка находится некрополь, неотъемлемый компонент археологического ландшафта. К сожалению, до 2017 года незаконные раскопки на этом участке нанесли значительный ущерб урартскому кладбищу.

Тем не менее дальнейшие систематические археологические раскопки дали неоценимую информацию о погребальных практиках, характерных для урартского общества, обогатив корпус знаний об этой древней цивилизации.

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