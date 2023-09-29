Тонкости римской политики. В Помпеях исследователи нашли записи о тогдашних выборах

Команда археологов сделала важное открытие. Они обнаружили предвыборные надписи, обещающие поддержку кандидату, известному как Аулус Рустий Верус.

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В официальном заявлении, обнародованном Pompeii Sites, говорится о важном археологическом открытии, сделанном в резиденции, расположенной на острове 10 Региона IX в Помпеях. Этот исторический город, расположенный в регионе Кампания в Италии, существовал как важное римское поселение до своего трагического захоронения под 4-6-метровым слоем вулканических обломков во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры, пишет HeritageDaily.

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Извержение Везувия вызвало катастрофическое событие, подняв смертоносный шлейф жгучей тефры и ядовитых газов на высоту 33 километра. Извержение выбросило потрясающие 1,5 миллиона тонн расплавленной породы, пемзы и жгучего пепла за секунду.

Команда нашла предвыборные надписи в поддержку кандидата по имени Аулус Рустий Верус, который баллотировался на должность эдила (выборная должность времен Римской республики). Эдилы отвечали за обслуживание общественных зданий (aedēs) и регулирование публичных праздников и фестивалей. Должность эдила обычно занимали молодые мужчины, которые намеревались пройти Cursus honorum на высокую политическую должность.

Cursus honorum, что с латинского означает "путь чести", является последовательностью важных военных и политических магистратур, через которые проходила карьера древнеримских политиков сенаторского ранга. Она существовала для того, чтобы не допускать на должности высших магистратов слишком молодых и неопытных людей, пытавшихся получить их благодаря подкупу, знатности или родственным связям.

Исследователи отметили: "Обычно такие надписи находятся на внешних фасадах зданий, где люди могут прочитать имена кандидатов в магистраты города. Присутствие внутри дома, вероятно, предназначалось для проведения таких мероприятий, как обеды в поддержку кандидатов с целью популяризации предвыборной кампании среди своих гостей".

Очевидно, что владелец этой резиденции был горячим сторонником Ауласа Рустия Вера, о чем свидетельствует находка мельничного жернова, расположенного на видном месте в атриуме, с инициалами кандидата — "ARV".

Во время раскопок найдено множество интересных артефактов, касающихся домашнего хозяйства. Среди них специальный ларарий — святилище для почитания духов-хранителей, оберегавших римскую резиденцию.

В этом сакральном пространстве хранились вотивные жертвоприношения, включавшие инжир и финики, которые использовали в ритуалах. Кроме того, следы различных фруктов, рыбы и мяса дали ценную информацию о кулинарных предпочтениях и бытовых обычаях древних жителей.

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