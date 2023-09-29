Ржавеем, как машины. Ученые рассказали, что происходит с нашим телом, если мы сидим весь день

Новое исследование показывает, что постоянное сидение влияет не только на наши артерии и организмы, но также увеличивает риск развития деменции.

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Задумайтесь, сколько часов в день вы проводите в сидячем положении: будь то завтрак, работа, сидение на диване или в транспорте. А затем сосчитайте, сколько раз в течение всего этого времени вы встаете и разминаете свое тело. Увы, не так уж много, пишет I News.

По словам всемирно известного исследователя малоподвижного поведения, профессора спорта и физических упражнений в Университете Суонси, доктора Келли Макинтош, в данном случае отлично подойдет сравнение с автомобилем, который, как известно, предназначен для движения. Когда авто долгое время стоит без использования, масло может засориться, а корпус подвергнется коррозии. Приблизительно то же самое происходит с человеческими телами и артериями.

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Более ранние исследования уже показали, что сидячий образ жизни связан с множеством опасностей для здоровья. По словам врача общей практики и медицинского директора Pall Mall Medical Чуна Тана, долгое сидение связано с риском развития хронических заболеваний, в том числе сердца, диабета 2 типа и даже некоторыми видами рака. Кроме того долгое сидение приводит к:

мышечной слабости;

дисбалансу;

проблемам с пищеварением;

ухудшению психического здоровья;

снижению плотности костей;

плохой осанке.

А также, как свидетельствуют исследования, влияет на чувствительность к инсулину, кровяное давление и уровень холестерина. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Каролины и Университета Арины, также показало, что длительное сидение связано с более высоким риском развития деменции.

Наиболее удручающим в этой ситуации выглядит то, что даже ежедневных физических упражнений в этой ситуации будет недостаточно, даже если они энергичные. Крупномасштабное исследование, результаты которого были опубликованы в журнале "Медицина и наука в спорте и упражнениях", показало, что люди, ежедневно тренировавшиеся около 30 минут в день, а затем непрерывно сидели около 10 часов, были менее здоровыми чем те, кто иногда делал перерывы и разминался.

Хорошая новость заключается в том, что этому все же можно противодействовать. Все, что для этого нужно — встать. По словам физиотерапевта MSK в клинике Bupa Health Clinics Жасмин Уорд, вертикальное стояние задействует мышцы, необходимые для удерживания равновесия, а это подвергает наше тело более высокому уровню базовой нагрузки, что может привести к улучшению кровяного давления и кровообращения.

Исследователи советуют делать перерыва каждые 30-60 минут и давать своему телу немного размяться, это может не "заржаветь".

Ранее Фокус писал о том, что "компенсировать" сидячий образ жизни возможно: ученые рассказали, что нужно делать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.