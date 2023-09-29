Прокусил шею: в Японии лев растерзал смотрителя зоопарка, пытавшегося заманить хищника в клетку (фото)

Мужчину нашли с сильным кровотечением в области шеи, после того как лев схватил его мощными челюстями.

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53-летний сотрудник зоопарка Кеничи Като кормил льва в сафари-парке в японском регионе Тохоку, и, судя по всему забыл запереть дверь клетки. В итоге лев растерзал опытного смотрителя зоопарка, когда тот пытался заманить его в клетку на обед. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчину нашли с сильным кровотечением в области шеи, после того как лев схватил его мощными челюстями. Смотрителя срочно доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

53-летний Като 27 лет проработал в популярном зоопарке. Доподлинно не установлено, как он допустил трагическую оплошность.

"Суть процесса заключается в том, что мы открываем дверь и кладем еду. После размещения продуктов дверь следует закрыть и запереть", — прокомментировал представитель зоопарка, руководство которого принесло соболезнования семье погибшего.

"Приносим глубокие извинения Като и его семье. Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно. Примем меры, чтобы предотвратить подобные происшествия", — говорится в заявлении.

Зоопарк в Японии

Сообщается, что из-за произошедшего зоопарк в ближайшие несколько дней будет закрыт.

Подобные трагедии иногда случаются. Так, в прошлом году лев растерзал смотрителя частного зоопарка в Мексике. Мужчина пытался погладить тигра, когда тот ел.

Напомним, что житель Австралии вынужден ежедневно пересекать реку с голодными крокодилами. Он опубликовал короткое видео, снятое во время поездки. На записи видно около 15 крокодилов, которые пристально следят за проезжающей машиной.

Также сообщалось, что ученые 14 лет думали, как назвать доисторического крокодила, останки которого нашли в Австралии.