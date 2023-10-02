Христианская вера или древний обычай: истинная причина, почему надгробия выровнены на восток

Очень часто надгробия могил направлены в одном направлении — на восток. Это не только облегчает поиск нужной могилы, но и имеет скрытое, символическое значение.

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Смерть и связанные с ней обычаи столь же разнообразны, как и люди и культуры, существующие в мире. Хотя некоторые могут подумать, что варианты обращения с усопшим просты — захоронение или кремация — реальность гораздо красочнее, пишет Grunge.

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От причудливых "фантазийных гробов" в форме животных в Гане до торжественности японских буддистских похорон с их благовониями, праздничных джазовых похорон в Новом Орлеане, до гробов, свисающих со скал в Китае и на Филиппинах, — мировые похоронные традиции очень отличаются. Тибетцы даже имеют "небесные захоронения", где они оставляют умерших на растерзание птицам.

В противоположность этому, серые надгробия на многих сухих и заброшенных кладбищах могут показаться ничем не примечательными. Однако даже в этих, казалось бы, обычных местах есть скрытые истории и символизм, о которых большинство людей могут не знать.

Если вы когда-нибудь бродили по кладбищу, то могли заметить, что надгробия часто расположены аккуратными рядами, и многие из них обращены в одном направлении, как правило, на восток. Почему так происходит? Когда надгробия ориентированы на восток, это означает, что это христианское кладбище. Причина этой традиции коренится в христианской вере во второе пришествие Иисуса Христа.

Библия не дает четких указаний по этому поводу, но есть несколько стихов, которые намекают на возвращение Иисуса с востока. Например, в Матфея 24:27 сказано: "Ибо как молния восходит с востока и сверкает до заката, так будет пришествие Сына Человеческого". Книга Откровения также упоминает об ангелах, которые прибывают на Землю с "восходом солнца". Интересно, что концепция "запад против востока" существовала в еврейском сознании задолго до написания Нового Завета, о чем свидетельствуют различные упоминания в Ветхом Завете.

Однако практика выравнивания надгробий в направлении запад-восток началась относительно недавно, примерно в 1831 году, с "Движения сельских кладбищ" в Соединенных Штатах. В этот период дизайн кладбищ приобрел романтическую окраску, что соответствовало более широкому культурному и литературному движению романтизма 1830-1870 годов.

Но есть еще более древняя причина, почему могилы обращены на восток, которая предшествует христианству и современной концепции кладбищ. Эту практику можно проследить еще с древнеегипетских и греческих обычаев захоронения. В этих древних культурах было принято поворачивать умерших лицом к восходящему солнцу, и эта концепция совпадает с описанием в книге Откровения.

Эта связь не удивительна, учитывая взаимодействие и культурный обмен между цивилизациями бронзового и железного века, такими как Египет, Шумер, Вавилония, Ассирия, Греция и другие. Эти культуры, особенно Греция, оказали значительное влияние на Леванте, где жили древние евреи. Некоторые греческие города-государства, например мегарцы, хоронили своих умерших лицом на восток, как это задокументировано в книге 1891 года "Погребальные обычаи древних греков".

Итак, обычай поворачивать надгробия лицом на восток можно рассматривать как отражение древних практик, прославлявших животворные свойства солнца, которые впоследствии превратились в символ надежды христиан на пришествие Сына Божьего.

В конце концов, независимо от того, христианское ли это кладбище или кладбище с античным происхождением, практика поворачивать надгробия лицом на восток является свидетельством разнообразных и захватывающих способов, в которые человеческие культуры на протяжении веков выражали свои верования и надежды на потустороннюю жизнь.

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