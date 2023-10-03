Нет сил бороться. Ученые разработали новый спектр интернет-зависимости: как проверить себя

Новое исследование зависимости использует шкалу, которая показывает, как глубоко вы увязли в Интернете и социальных сетях.

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Наша жизнь напрямую связана с нашим телефоном: кто-то проводит огромное количество времени в социальных сетях, у кого-то к нему привязана работа, а кто-то и вовсе не представляет своей жизни без смартфона. В новом исследовании ученые создали новую шкалу интернет-зависимости, пишет Daily Mail.

Фактический новый спектр интернет-зависимости показывает, насколько вы зависите от наличия связи. В нижней части шкалы расположились "случайные пользователи", которые выходят в Интернет лишь для того, чтобы выполнить конкретные действия, а затем выходят, не задерживаясь. В верхней же части шкалы находятся "наркоманы", открыто признающие свою зависимость и осознающие то, как она влияет на их жизнь.

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Исследование было проведено командой из Университета Суррея. В ходе исследования они проанализировали использование Интернета 796 участниками. Результаты анализа показывают, что молодые люди, до 24 лет и младше, проводят в Интернете в среднем шесть часов в день, в основном используя свои смартфоны. В то же время люди старше 24 лет проводят в сети в среднем 4,6 часа каждый день. При этом авторы исследования отмечают, что не обнаружили связи между интернет-зависимостью и полом человека.

Ученые проанализировали полученные данные и условно разделили участников на 5 категорий. Около 15% реципиентов вошли в группу "случайных пользователей", которые выходят в Сеть для выполнения определенных задач, а затем выходят из нее, не отвлекаясь на другие действия. Команда обнаружила, что эта группа людей не проявляет признаки интернет-зависимости, а средний возраст группы составляет 33,4 года.

22,86% относятся к категории "первоначальных пользователей", которые, как правило, находятся в сети дольше, чем планировали изначально. Средней возраст группы составляет 26,1 года. Авторы исследования отмечают, что реципиенты в этой группе способны пренебрегать домашними делами, но не считают себя зависимыми.

К третьей группе относятся "экспериментаторы", они составляют 21,98% интернет пользователей. Ученые обнаружили, что эта группа людей чувствует себя неловко или тревожно, когда у них нет доступа в Сеть. Средний возраст группы составляет от 22,8 до 24,3 года.

На четвертом мечте находятся "наркоманы-отрицатели", они составляют 17,96%. Представители этой группы демонстрируют аддиктивное поведение, например, заводят новые отношения в Интернете и пренебрегают реальными обязанностями, связанными с пребыванием в Сети. Команда также обнаружила, что средний возраст этой группы составляет 24 года и, как правило, такие люди чувствуют себя неловко, когда у них нет доступа в Сеть.

Последняя категория составляет 22,36% и к ней относятся "наркоманы", которые открыто признают свою интернет-зависимость и осознают ее негативное влияние на жизнь. Средний возраст этой группы составил 24 года, а результаты свидетельствуют, что эта группа проводит в Интернете в 1,6 раза больше времени, чем обычные пользователи.

По словам ведущего автора исследования, доктора Бриджит Штангл, основная цель заключается в том, чтобы прояснить разницу между проблемным использованием Интернета и зависимостью от него. Команда также обнаружила, что чем моложе человек, тем больше вероятность того, что он будет интернет-зависим, впрочем, с возрастом эта тенденция уменьшается.

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