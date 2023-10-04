Компенсировать не получится: вред от использования частных полетов не перекрыть высадкой деревьев

Исследователи полагают, что это не просто трата времени, по сути, подобные действия могут нанести вред окружающей среде.

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Знаменитости и магнаты, в том числе принц Гарри и Меган Маркл, Элтон Джон, Эмма Уотсон и основатель Amazon Джефф Безос, заявили, что используют компенсацию, чтобы нейтрализовать выбросы парниковых газов в результате таких видов деятельности, как частные полеты. У ученых плохие новости для знаменитостей — это невозможно, пишет Daily Mail.

Исследователи пришли к выводу, что схемы посадки деревьев, которые так любят знаменитости в качестве оправдания полетов, на самом деле не помогают планете. Более того, они способны навредить окружающей среде. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых из Оксфорда.

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По словам ученых, проблема заключается в том, что "компенсация" предполагает высадку большого количества деревьев одного вида, но, увы, это является бесполезной тратой времени. Исследователи полагают, что также может навредить окружающей среде: плантации отдельных видов вредны для биоразнообразия и подвергают леса большему риску пожаров. При этом они крайне мало делают для поглощения парниковых газов.

В то же время авторы исследования полагают, что куда более логичным было бы сосредоточиться на восстановлении нетронутых экосистем. Таким образом, результаты исследования ученых из Института экологических изменений Оксфордского университета свидетельствуют о том, что сосредоточение внимания на компенсации выбросов углерода любой ценой, увы, наносит ущерб другим аспектам экосистемы.

По словам автора исследования, доктора Хесуса Агирре-Гутьерреса, проблема заключается в том, что несмотря на весь широкий спектр экосистемных функций и услуг, предоставляемых тропическими экосистемами, общество, по сути, сократило их ценность до одного показателя — углерода. Исследователи полагают, что подобная стратегия лишь "способствует деградации экосистем".

Отметим, что некоторые проекты "компенсации" восстанавливают деградированные земли, однако большинство из них все же включает в себя так называемое облесение — посадку лесов в недеградированных регионах, которые ранее не были покрыты лесом.

Плантации улавливания углерода, как правило, представляют собой монокультуры и в них преобладают 5 видов деревьев:

тик;

красное дерево;

кедр;

шелковый дуб;

черный плетень.

Фактически все эти виды деревьев выращиваются для получения древесины, целлюлозы и агролесомелиорации. В то же время подобные монокультурные леса поддерживают более низкий уровень биоразнообразия. Например, в бразильской саванне Серрадо увеличение древесного покрова на 40 процентов сократило разнообразие растений и муравьев примерно на 30 процентов.

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