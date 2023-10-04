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Технологии и наука

Компенсировать не получится: вред от использования частных полетов не перекрыть высадкой деревьев

лес, высадка деревьев, высадка лесов
Вред нанесенный планете частными полетами не компенсировать высадкой лесов

Исследователи полагают, что это не просто трата времени, по сути, подобные действия могут нанести вред окружающей среде.

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Знаменитости и магнаты, в том числе принц Гарри и Меган Маркл, Элтон Джон, Эмма Уотсон и основатель Amazon Джефф Безос, заявили, что используют компенсацию, чтобы нейтрализовать выбросы парниковых газов в результате таких видов деятельности, как частные полеты. У ученых плохие новости для знаменитостей — это невозможно, пишет Daily Mail.

Исследователи пришли к выводу, что схемы посадки деревьев, которые так любят знаменитости в качестве оправдания полетов, на самом деле не помогают планете. Более того, они способны навредить окружающей среде. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых из Оксфорда.

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По словам ученых, проблема заключается в том, что "компенсация" предполагает высадку большого количества деревьев одного вида, но, увы, это является бесполезной тратой времени. Исследователи полагают, что также может навредить окружающей среде: плантации отдельных видов вредны для биоразнообразия и подвергают леса большему риску пожаров. При этом они крайне мало делают для поглощения парниковых газов.

В то же время авторы исследования полагают, что куда более логичным было бы сосредоточиться на восстановлении нетронутых экосистем. Таким образом, результаты исследования ученых из Института экологических изменений Оксфордского университета свидетельствуют о том, что сосредоточение внимания на компенсации выбросов углерода любой ценой, увы, наносит ущерб другим аспектам экосистемы.

По словам автора исследования, доктора Хесуса Агирре-Гутьерреса, проблема заключается в том, что несмотря на весь широкий спектр экосистемных функций и услуг, предоставляемых тропическими экосистемами, общество, по сути, сократило их ценность до одного показателя — углерода. Исследователи полагают, что подобная стратегия лишь "способствует деградации экосистем".

Отметим, что некоторые проекты "компенсации" восстанавливают деградированные земли, однако большинство из них все же включает в себя так называемое облесение — посадку лесов в недеградированных регионах, которые ранее не были покрыты лесом.

Плантации улавливания углерода, как правило, представляют собой монокультуры и в них преобладают 5 видов деревьев:

  • тик;
  • красное дерево;
  • кедр;
  • шелковый дуб;
  • черный плетень.

Фактически все эти виды деревьев выращиваются для получения древесины, целлюлозы и агролесомелиорации. В то же время подобные монокультурные леса поддерживают более низкий уровень биоразнообразия. Например, в бразильской саванне Серрадо увеличение древесного покрова на 40 процентов сократило разнообразие растений и муравьев примерно на 30 процентов.

Ранее Фокус писал о том, что в Японии обнаружили прекрасно сохранившийся ископаемый лес.