Легенда о "Мраморном императоре": почему последний правитель Византии не удержал Константинополь

29 мая 1453 года османская армия во главе с Мехмедом Завоевателем захватила Константинополь, положив жестокий конец одной из самых продолжительных империй в истории. Падение великого города также оборвало жизнь последнего императора Византии Константина XI.

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Вокруг падения Константинополя возникло немало легенд, даже после освобождения от османов — и даже сегодня — есть греки, которые продолжают верить, что однажды Константинополь снова станет греческим, пишет GreekReporter.

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Одной из самых необычных легенд является история о "Мраморном императоре" (Μαρμαρωμένος Βασιλιάς), Константина Палеолога. Она возникла из-за того, что тело последнего правителя так и не нашли, а его могилу так и не открыли.

Согласно легенде Константин XI Палеолог не погиб от руки османа. Вместо этого он стал камнем, ведь не выдержал боли от разрушения его любимого города. Поэтому однажды "Мраморный император" оживет и вернет себе величественный город Константинополь.

Последний император Византии родился 8 февраля 1405 года, став восьмым из десяти детей императора Мануила II Палеолога и его жены Елены Драгаш, дочери сербского правителя Константина. О его жизни и о том, как он взошел на престол, известно немного.

В 1427-1428 годах Константин и его брат Иоанн отбили нападение на Морею Карла II Токко, правителя Эпира. С тех пор его провозгласили правителем Мореи.

Вместе братья Палеологи распространили византийское правление почти на весь Пелопоннесский полуостров, впервые со времен Четвертого крестового похода, состоявшегося более двухсот лет назад.

Византийская империя приходила в упадок, когда Константин был провозглашен императором 6 января 1449 года после смерти его брата. Это было время подъема Османской империи, которая захватила земли, находившиеся под властью Византии.

Константин пытался объединить Православную Церковь с Католической в надежде, что католики окажут военную помощь для остановки наступления османов. Но эта хитрость, к сожалению, оказалась напрасной.

Через четыре года после прихода к власти в Византии Константин вынужден был противостоять третьей осаде Константинополя османами — осаде, которая началась 15 апреля 1453 года и закончилась падением города 29 мая того же года.

Говорят, что последний император Византии понял, что не имеет достаточно военной силы, чтобы предотвратить завоевание Константинополя армией Мехмеда Завоевателя. Незадолго до падения Палеолог посетил Святую Софию, где принял Святое Причастие. Затем он в последний раз попрощался с семьей перед тем, как пойти на битву.

По свидетельствам очевидцев, император не прибегнул к бегству — и, несомненно, сражался до самого конца. Он погиб в бою, очевидно, будучи обезглавленным османским солдатом.

Говорят, что Мехмед II приказал искать его тело, а когда его нашли, оплакал и похоронил останки Фото: Public Domain

Говорят, что Мехмед II приказал искать его тело, а когда его нашли, оплакал и похоронил останки. Однако могилы его в Константинополе так и не найдено.

Наиболее вероятным объяснением является то, что первые два года после падения Константинополя Патриарх нашел убежище в храме Святых Апостолов, который он использовал как свою резиденцию, и именно там похоронен последний император. Однако позже церковь покинули, а Мехмед II приказал ее снести, чтобы освободить место для мечети Фатих.

Однако, на сегодня невозможно установить, действительно ли там находятся кости великого императора Константина Палеолога.

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