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Технологии и наука

Виверны и другие животные: почему брошь "Чеддер" очень важна для Британии (фото)

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Фото: Museum of Somerset | Найденная в 2020 году брошь оказалась важным артефактом, которых происходит из ключевых для истории Британии времен

Найденная в 2020 году брошь оказалась важным артефактом, который происходит из ключевых для истории Британии времен. Кроме этого, она является первой в своем роде, найденной на юго-западе Англии.

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В 2020 году вблизи Чеддера, Британия, Иен Сансом нашел артефакт, а именно брошь из серебра. Хотя, на первый взгляд, находка может показаться незначительной, эта брошь имеет огромное историческое значение и сейчас с гордостью экспонируется в местном музее, пишет the Guardian.

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Датированная примерно 800-900 годами нашей эры, брошь, получившая название "Чеддер", позволяет заглянуть в переломный период истории. В это время саксонский Уэссекс переживал смутные времена, а Сомерсетское нагорье служило убежищем для короля Альфреда Великого.

Эта большая брошь, изготовленная из сплава серебра и меди, может похвастаться причудливыми переплетенными животными и растительными узорами, выполненными яркой серебристо-черной чернью — смесью серы, меди, серебра и свинца. Среди изображенных животных — виверны, драконоподобные существа с двумя ногами, крыльями и длинными хвостами, которые впоследствии стали символом Вессекса.

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Вид броши "Чеддер", когда ее нашли
Фото: Museum of Somerset

Амаль Хрейшех, куратор отдела археологии в South West Heritage Trust, сказала: "Консервация преобразила эту захватывающую брошь и раскрыла ее тонкости. Среди обнаруженных деталей — мелкие царапины на обратной стороне, которые, возможно, помогли мастеру разработать дизайн. Крошечная заплатка на кайме из бисера свидетельствует о том, что владелец очень дорожил брошью и носил ее в течение длительного периода времени, прежде чем потерять".

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Эксперты считают, что эта брошь, скорее всего, принадлежала очень значительной и состоятельной личности, которая имела доступ к высококвалифицированному ювелиру. Том Мейберри, исполнительный директор South West Heritage Trust, отметил историческое значение броши, отметив, что "в 878 году Альфред Великий собрал свои войска в Сомерсете и разгромил датскую армию. Вессекск был в безопасности, и были заложены основы для создания объединенного английского королевства. Брошь "Чеддер" происходит из времен, которые стали поворотным моментом в английской истории".

Эта находка является еще более выдающейся, поскольку считается, что она является первой в своем роде, найденной на юго-западе Англии. Дальнейшие исследования на этом месте не принесли никаких значительных дополнительных находок, что позволяет предположить, что брошь могла быть утеряна или намеренно выброшена в воду, а не намеренно закопана.

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