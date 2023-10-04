Виверни й інші тварини: чому брошка "Чеддер" дуже важлива для Британії (фото)

Знайдена у 2020 році брошка виявилася важливим артефактом, яких походить з ключових для історії Британії часів. Окрім цього, вона є першою в своєму роді, знайденою на південному заході Англії.

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У 2020 році поблизу Чеддера, Британія, Ієн Сансом знайшов артефакт, а саме брошку зі срібла. Хоча, на перший погляд, знахідка може здатися незначною, ця брошка має величезне історичне значення і зараз з гордістю експонується в місцевому музеї, пише the Guardian.

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Датована приблизно 800-900 роками нашої ери, брошка, яка отримала назву "Чеддер", дає змогу зазирнути у переломний період історії. У цей час саксонський Вессекс переживав непевні часи, а Сомерсетське нагір'я слугувало притулком для короля Альфреда Великого.

Ця велика брошка, виготовлена зі сплаву срібла та міді, може похвалитися вигадливими переплетеними тваринними та рослинними візерунками, виконаними яскравою сріблясто-чорною черню — сумішшю сірки, міді, срібла та свинцю. Серед зображених тварин — виверни, драконоподібні істоти з двома ногами, крилами та довгими хвостами, які згодом стали символом Вессексу.

Вигляд брошки "Чеддер", коли її знайшли Фото: Museum of Somerset

Амаль Хрейшех, кураторка відділу археології в South West Heritage Trust, сказала: "Консервація перетворила цю захоплюючу брошку і розкрила її тонкощі. Серед виявлених деталей — дрібні подряпини на зворотному боці, які, можливо, допомогли майстру розробити дизайн. Крихітна латка на облямівці з бісеру свідчить про те, що власник дуже дорожив брошкою і носив її протягом тривалого періоду часу, перш ніж втратити".

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Експерти вважають, що ця брошка, найімовірніше, належала дуже значній і заможній особі, яка мала доступ до висококваліфікованого ювеліра. Том Мейберрі, виконавчий директор South West Heritage Trust, наголосив на історичному значенню брошки, зазначивши, що "у 878 році Альфред Великий зібрав свої війська в Сомерсеті і розгромив данську армію. Вессекск був у безпеці, і були закладені основи для створення об'єднаного англійського королівства. Брошка "Чеддер" походить з часів, які стали поворотним моментом в англійській історії".

Ця знахідка є ще більш визначною, оскільки вважається, що вона є першою в своєму роді, знайденою на південному заході Англії. Подальші дослідження на цьому місці не принесли жодних значних додаткових знахідок, що дозволяє припустити, що брошка могла бути загублена або навмисно викинута у воду, а не навмисно закопана.

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