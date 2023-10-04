Иисус был галлюциногенным грибом: как одна теория загубила жизнь известного ученого

Одно дикое утверждение положило конец карьере влиятельного филолога и археолога Джона Марко Аллегро.

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В конце 1960-х годов известный британский ученый загубил свою карьеру, поддержав довольно дикое и эксцентричное утверждение, предполагающее, что Иисус вовсе не был человеком — он был галлюциногенным грибом, пишет IFLScience.

Для некоторых Библия представляет собой истину во всем, другие же видят в ней совокупность аллегорий, не похожих на историческую реальность, но содержащую божественные послания, которые необходимо расшифровать.

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В этом древнем сборнике повествований чаще всего обсуждается историческое доказательство существования Иисуса Христа. Действительно ли существовал на Земле человек с таким именем? Действительно ли он родился в Вифлееме, учитывая противоречия Евангелий? И если это так, почему черты его повествования отражают так много черт, свойственных более древним религиозным традициям? Джон Аллегро был известным филологом и археологом, а также тем, кто искал в древнем тексте метафоры.

В 1947 году пастухи-бедуины наткнулись на коллекцию кувшинов с древними документами, которая была спрятана в отдаленной части Иудейской пустыни, известной своими суровыми условиями. Ныне эти тексты известны как Свитки Мертвого моря, а тогда полагалось, что они должны оказать огромное влияние на наше понимание истории иудаизма и христианства, так как в них содержались древнейшие из сохранившихся версий книг. Позже эти тексты были включены в библейский канон, однако на момент открытия они не были переведены, а потому их значение для общества было неизвестно.

Аллегро стал одним из первых, кому разрешили расшифровать эти бесценные древние тексты. В 1955 году ученый рекомендовал отправить Медный свиток, самый большой из всех обнаруженных, в Манчестерский университет в Великобритании, где его бы смогли разрезать и прочесть.

После этого Аллегро с коллегами приступили к изучению документов. Потребовалось много лет и труда, за это время исследователи преодолели множество разногласий, но в конце концов тексты были опубликованы. После этого, в 1958 году, Аллегро написал еще две книги на эту тему: "Свитки Мертвого моря" и "Люди из свитков Мертвого моря". К слову, обе они остаются влиятельными и по сей день.

Но в 1970 году все стало немного странно. Аллегро опубликовал книгу под названием "Священный гриб и крест", а еще через 9 лет в мир вышла книга под названием "Свитки Мертвого моря и христианский миф". Оба эти произведения развивали идею о том, что христианство на самом деле было лишь прикрытием для тайного загадочного сексуального культа, созданного людьми под влиянием Amanita muscaria, также известного как мухомор.

Эта любопытная теория предполагала, что Иисус вовсе не был реальным человеком, а являлся метафорой гриба и его влияния. Аллегро утверждал, что ранее христианство было создано культом ессеев, который записывал свои практики через тексты Нового Завета, появившиеся в свитках Мертвого моря.

Ученый также утверждал, что вовремя того, как евангелисты переписывали эти истории и составляли Евангелия, они фактически исказили истинный смысл оригинального текста. Якобы в оригинальном тексте никогда не было человека по имени Иисус, а был лишь культ, использовавший грибы для получения галлюциногенных переживаний.

Не трудно догадаться, что произошло дальше. Взгляды Аллегро не были хорошо приняты за пределами контркультурных движений 1970-х годов. Более того, некоторые посчитали, что Аллегро просто выдумал этот аргумент в качестве мести христианским критикам, которые отвергли его ранние переводы Свитков Мертвого моря. Впрочем, есть и такие, которые предполагают, что талантливый лингвист попросту выдвинул ошибочную теорию. Так или иначе, а эта теория стоила британскому ученому карьеры.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли истинное место рождения Иисуса Христа.