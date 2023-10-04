Тревожный звоночек. Ученые рассказали, почему кружится голова, если встать слишком быстро

Исследователи отмечают, что в большинстве случаев переживать не о чем, но если подобное повторяется, это может быть предупреждающим сигналом.

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Большинство из нас время от времени сталкиваются с головокружением и потемнением в глазах, когда резко встают. В целом, это вполне нормально, однако ученые предупреждают, что подобное также может являться признаком хронического заболевания, пишет Live Science.

Эта реакция организма также известна как постуральная или ортостатическая гипотензия, она вызвана быстрым изменением положения тела и, как правило, тут не о чем беспокоиться. Однако, если подобное случается часто или длится долго, это может быть признаком хронического заболевания.

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По словам доцента медицины Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесса Гарвардской медицинской школы, доктора Стивена Юрашек, потемнение в глазах, дурнота и головокружение, возникающие через несколько секунд после резкого подъема происходят из-за внезапного падения артериального давления.

Простыми словами, на какое-то время наш мозг не снабжается достаточным количеством крови и кислорода. Также падает и снабжение кислородом светочувствительной ткани сетчатка, так как для правильного функционирования сетчатки требуется много кислорода. В результате даже небольшая его потеря приведет к проблемам со зрением.

Юрашек отмечает, что процесс поддержания стабильного артериального давления после вставания контролируется вегетативной нервной системой — набором нервов, регулирующих непроизвольные функции организма. Например, сердечные сокращения, дыхание или пищеварение. Когда мы резко встаем, в ноги попадает около 300-800 кубических сантиметров крови (03,-0,5 литра), что приводит к временному падению кровяного давления.

Это падение артериального давления обнаруживается чувствительными к давлению рецепторами в артериях, которые снабжают мозг кровью, а также в правом предсердии, куда кровь поступает после доставки кислорода в организм. Далее эти активированные рецепторы вызывают реакцию всего тела, которая стабилизирует кровяное давление человека: кровеносные сосуды сужаются, мышцы ног и живота сокращаются, а частота сердечных сокращений увеличивается.

Как правило, подобные состояния быстро проходят. Однако у людей, страдающих от обезвоживания и гриппа, падение артериального давления может быть более резким. В таком случае стабилизация состояния организма потребует немного больше времени.

Юрашек также отмечает, что люди также могут быть склонны к этому головокружению, если принимают лекарства для снижения артериального давления. Также подобное головокружение может возникать у людей по утрам, поскольку в это время у них обычно низкое давление, а также когда они пьют алкоголь или сильно потеют.

Исследователи отмечают, как правило, подобные приступы головокружения краткосрочны, в отличие от хронической ортостатической гипотензии. В этом случае у людей наблюдаются частые и длительные потери равновесия и зрения. Это состояние может мешать их повседневной жизни и вызывать падения, обмороки и автомобильные аварии, а также является фактором риска сердечно-сосудистых проблем и заболеваний почек.

Данные Национального института неврологических расстройств и инсульта свидетельствуют о том, что ортостатическая гипотония может быть первичной или вторичной. Первичная встречается редко и может быть вызвана нарушениями вегетативной нервной системы. Симптомы вторичной, как правило, вызваны другими заболеваниями, и она встречается чаще. Это заболевание может быть связано с болезнями щитовидной железы, низкой частотой сердечных сокращений и низким уровнем сахара в крови. Кроме того, причина может крыться в старении.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.