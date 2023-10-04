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Технологии и наука

В неоновой шубке. Млекопитающие светятся в ультрафиолете гораздо чаще, чем считалось ранее (фото)

ультрафиолет, летучая мышь, летучая мышь ультрафиолет
Фото: Western Australian Museum | Светящаяся оранжевая летучая мышь с листовидным носом

Новое исследование свидетельствует о том, что люминесцентное качество широко распространено среди млекопитающих.

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В последние годы ученые посвятили множество исследований флуоресценции у австралийских сумчатых, в том числе утконосов, вомбатов, тасманских дьяволов и ехидн. Однако новое исследование предполагает, что люминесценция в действительности более широко распространена среди животных, чем ученые считали ранее, пишет The Guardian.

В новом исследовании исследователи из Западно-Австралийского музея изучили 125 видов и обнаружили, что все они обладают той или иной формой флуоресценции. Например, результаты исследования свидетельствуют о том, что у 107 из 125 видов (86%) мех светится под ультрафиолетом.

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Отметим, что изученные в исследовании 125 видов представляют все 27 ныне живущих отрядов млекопитающих и около половины всех ныне живущих семейств млекопитающих. Любопытно, что флуоресценция была наиболее распространена и интенсивна среди ночных видов. Впрочем, у дневных животных она также присутствовала, например у горных зебр и белых медведей.

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Бандикуты под ультрафиолетом
Фото: Western Australian Museum

По словам ведущего автора исследования, куратора отдела млекопитающих Кенни Травуйон, ранее ученые не предполагали, что у столь многих млекопитающих светится кожа или мех. Известно, что животные светятся под ультрафиолетом из-за того, что белки их шерсти или кожи поглощают излучение и излучают его в виде видимого света.

Травуийон отмечает, абсолютно у всех млекопитающих, в том числе и у людей, есть флуоресцентные зубы, а у многих также и ногти. Например, карликовый дельфин-спиннер стал единственным изученным животным, единственной флуоресцентной частью которого были зубы.

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Вомбаты с голым носом — одни из многих австралийских сумчатых, демонстрирующие свойство флуоресценции в ультрафиолетовом свете
Фото: Western Australian Museum

По словам зоолога из Университета Джеймса Кука Линды Рейнхольд, которая не принимала участия в исследовании, выводы исследования основаны лишь на изучении ограниченного количества экспонатов, а потому в дикой природе млекопитающих со светящейся в ультрафиолетовых лучах кожей и мехом может быть еще больше.

Отметим, что исследователям до сих пор неизвестно для чего животным нужна флуоресценция. Команда полагает, что это может быть средством сделать животных ярче и "усилить визуальную сигнализацию, в особенности для ночных видов". Травуийон с коллегами заметили, что у плотоядных животных на спине, как правило, есть пятна или полосы, ученые считают, что они могут служить для того, чтобы животные могли опознать друг друга.

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Светящиеся шипы образца ехидны
Фото: Western Australian Museum

В то же время у многих животных мех или кожа светятся только на животе, а потому хищники не могут заметить этого. Ученые также признают, что у некоторых видов флуоресценция вряд ли будет играть какую-либо функциональную роль.

Впрочем, некоторые исследователи отнеслись к результатам исследования весьма скептически. Учитывая, что количество ультрафиолетового света, достигающего Земли, уменьшается в ночное время, биофлуоресценция, как считают ученые, и вовсе не имеет особого значения. Отметим, что биофлуоресценция у млекопитающих, кроме человека, была зарегистрирована в 1911 году у европейских кроликов.

Ранее Фокус писал о том, что получено первое ультрафиолетовое изображение Солнца: ученые нашли странные структуры.