У неоновій шубці. Ссавці світяться в ультрафіолеті набагато частіше, ніж вважалося раніше (фото)

Нове дослідження свідчить про те, що люмінесцентна якість широко поширена серед ссавців.

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Останніми роками вчені присвятили безліч досліджень флуоресценції в австралійських сумчастих, зокрема качкодзьобів, вомбатів, тасманійських дияволів і єхидн. Однак нове дослідження припускає, що люмінесценція насправді більш широко поширена серед тварин, ніж вчені вважали раніше, пише The Guardian.

У новому дослідженні дослідники із Західноавстралійського музею вивчили 125 видів і виявили, що всі вони мають ту чи іншу форму флуоресценції. Наприклад, результати дослідження свідчать про те, що у 107 зі 125 видів (86%) хутро світиться під ультрафіолетом.

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Зазначимо, що вивчені в дослідженні 125 видів представляють усі 27 нині живих загонів ссавців і близько половини всіх нині живих родин ссавців. Цікаво, що флуоресценція була найпоширенішою та найінтенсивнішою серед нічних видів. Втім, у денних тварин вона також була присутня, наприклад у гірських зебр і білих ведмедів.

Бандикути під ультрафіолетом Фото: Western Australian Museum

За словами провідного автора дослідження, куратора відділу ссавців Кенні Травуйон, раніше вчені не припускали, що в багатьох ссавців світиться шкіра або хутро. Відомо, що тварини світяться під ультрафіолетом через те, що білки їхньої шерсті або шкіри поглинають випромінювання і випромінюють його у вигляді видимого світла.

Травуійон зазначає, абсолютно у всіх ссавців, зокрема й у людей, є флуоресцентні зуби, а у багатьох також і нігті. Наприклад, карликовий дельфін-спіннер став єдиною вивченою твариною, єдиною флуоресцентною частиною якої були зуби.

Вомбати з голим носом — одні з багатьох австралійських сумчастих, що демонструють властивість флуоресценції в ультрафіолетовому світлі Фото: Western Australian Museum

За словами зоолога з Університету Джеймса Кука Лінди Рейнхольд, яка не брала участі в дослідженні, висновки дослідження ґрунтуються лише на вивченні обмеженої кількості експонатів, а тому в дикій природі ссавців, які світяться в ультрафіолетових променях, зі шкірою та хутром, що світяться в ультрафіолетових променях, може бути ще більше.

Зазначимо, що дослідникам досі невідомо для чого тваринам потрібна флуоресценція. Команда вважає, що це може бути засобом зробити тварин яскравішими і "посилити візуальну сигналізацію, особливо для нічних видів". Травуійон з колегами помітили, що у м'ясоїдних тварин на спині, як правило, є плями або смуги, вчені вважають, що вони можуть слугувати для того, щоб тварини могли впізнати одна одну.

Сяючі шипи зразка єхидни Фото: Western Australian Museum

Водночас у багатьох тварин хутро або шкіра світяться тільки на животі, а тому хижаки не можуть помітити цього. Науковці також визнають, що у деяких видів флуоресценція навряд чи відіграватиме якусь функціональну роль.

Утім, деякі дослідники поставилися до результатів дослідження досить скептично. З огляду на те, що кількість ультрафіолетового світла, що досягає Землі, зменшується в нічний час, біофлуоресценція, як вважають вчені, і зовсім не має особливого значення. Зазначимо, що біофлуоресценція у ссавців, окрім людини, була зареєстрована в 1911 році у європейських кроликів.

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