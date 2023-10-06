Море воды в земной коре может гасить силу землетрясений, — Newsweek (фото)

Открытие новозеландского моря, погребенного в земной коре, может, по мнению ученых, замедлять сейсмическую активность и улучшать прогнозирование крупномасштабных землетрясений.

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Группа ученых из Техасского университета, GNS Science в Новой Зеландии и Японского центра морской науки и технологий недавно нашли гигантское "подземное море" у берегов Новой Зеландии. С помощью 3D-сейсмической визуализации и океанского бурения они пытались найти воду на глубине 2 миль под дном Тихого океана, пишет Newsweek.

Ученые полагают, что в этом регионе находится море воды, заключенное в земной коре. И именно оно играет важную роль в ослаблении силы землетрясений, которые не носят внезапный характер, а отличаются медленным выделением энергии.

"Это так называемые события медленного скольжения, и они происходят, когда тектонические плиты временно сцепляются друг с другом, когда одна пытается проскользнуть мимо другой", — убеждены исследователи.

Подземное море заключено в осадках и скалах вулканического плато Фото: Википедия

Новая Зеландия как раз и находится на границе двух основных тектонических плит — Австралийской и Тихоокеанской. Граница между плитами называется Австрало-Тихоокеанский разлом, известный тем, что тут наблюдается так называемая замедленная сейсмическая активность. Место, где группа нашла воду, образовалось 125 миллионов лет назад, когда огромный шлейф лавы размером с территорию США извергся с поверхности Земли. Сформировавшееся после этого вулканическое плато теперь лежит под океаном и покрыто толстыми слоями осадка.

"Мы пока не можем заглянуть достаточно глубоко, чтобы точно определить влияние разлома, но мы можем видеть, что количество воды, которая спускается сюда, на самом деле намного выше, чем обычно", — комментирует Эндрю Гейс, работавший в Университете штата Калифорния.

Карта тектонического плато Фото: Science advances

По мнению ученых, обычная океанская кора, возраст которой составляет около 7 или 10 миллионов лет, должна содержать гораздо меньше воды. Однако, пробурив вулканическую породу, Гейс и его команда обнаружили, что вода составляет почти половину объема этого водного резервуара. Насколько подземные залежи воды позволяют снять тектоническое давление в Австрало-Тихоокеанском разломе, и пытаются определить ученые.

"Исследователи полагают, что мелководье над извержением размыло склоны вулканов, сделав их более пористыми и способными хранить воду. Со временем эти породы превратились в глину, запирая в себе еще больше жидкости", — пишет Newsweek.

Команда доктора Гейса надеется, что полученные результаты помогут улучшить понимание медленных тектонических сдвигов и будет способствовать лучшему прогнозированию крупномасштабных землетрясений в будущем.

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