Как избавиться от парня за 3 секунды. Лягушки "умирают", чтобы отделаться от надоедливых ухажеров

Исследователи обнаружили, что самки используют любопытную тактику, чтобы избежать нежелательных ухаживаний и отвадить самцов.

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Брачный сезон европейских обыкновенных лягушек может закончиться весьма печально, если несколько самцов буквально станут хвататься за одну самку. Ранее даже ученые считали, что самки этого вида не могут выбирать партнеров или защититься от настырного ухажера — если самец положил на нее глаз, выхода буквально не остается, пишет The Guardian.

Однако новое исследование показывает, что самки этого вида в действительности куда изобретательнее, чем считалось ранее. Ученые обнаружили, что когда дело доходит до избежания нежелательного внимания самцов, некоторые лягушки принимают решительные меры: попросту симулируют свою смерть.

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По словам соавтора исследования доктора Каролин Диттрих из Музея естественной истории Берлина, результаты свидетельствуют о том, что в плотных гнездящихся скоплениях самки вовсе не пассивны, как считалось ранее.

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов, в которых каждого самца поместили в ящик с двумя самками: одной большой и одной маленькой. Затем поведение спаривания было записано на видео. В общей сложности в эксперименте были задействованы 54 самки, при этом 83% из них, схваченные самцами, пытались повернуть свое тело. Писк и ворчание, призывающие к освобождению издавали 48% стиснутых самок, причем все они также вращали своим телом.

Куда более любопытным оказалось то, что у 33% самок наблюдалась тоническая неподвижность — застывание с вытянутыми руками и ногами, напоминающей то, как если бы лягушка умерла. Кроме того, команда заметила, что такое поведение, как правило, возникало одновременно с вращением и криком.

Авторы исследования также отмечают, что более мелкие самки чаще использовали все три тактики вместе в отличие от более крупных самок. Такое поведение весьма необычно для лягушек, однако ученые обнаружили, что оно в действительности наблюдалось и ранее. Например, в книге 1758 года Резео фон Розенхофф описал это поведение, впрочем, больше о нем не упоминалось.

Исследователи полагают, что тоническая неподвижность, вероятно, является реакцией на стресс. Они обнаружили, что оно чаще встречается у более мелких самок, а следовательно более молодых, что может быть результатом большего стресса, возникающего при меньшем опыте размножения. Наблюдения также свидетельствуют о том, что эти тактики все же помогали, по крайней мере некоторым самкам, избежать нежелательных заигрываний. Наблюдения показывают, что такое поведение позволило сбежать 25 самкам.

Впрочем, ученые также полагают, что такое поведение может иметь и другие цели. Предполагается, что с помощью тонической неподвижности самки могут проверять силу и выносливость самца — черты, которые могут повысить шансы га выживания, если самец сможет одолеть других соперников.

Доктор Диттрих также отмечает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы повторить эксперимент с большей выборкой. Впрочем, так или иначе, результаты исследования дают новое представление о поведении самок.

Ранее Фокус писал о том, что назван наиболее уязвимый класс позвоночных, который может погибнуть.