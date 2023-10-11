Астероиды в Солнечной системе скрывают неизвестные химические элементы: что выяснили ученые

Авторы нового исследования попытались объяснить чрезвычайно высокую плотность одного из известных крупных астероидов.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании The European Physical Journal Plus, некоторые астероиды в Солнечной системе теоретически могут содержать в себе неизвестные науке химические элементы, пишет ScienceAlert.

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Самым плотным природным химическим элементом в Периодической системе химических элементов является осмий. Его плотность при комнатной температуре составляет 22,59 грамма на кубический сантиметр. Это в 2 раза больше, чем плотность внутреннего ядра Земли и такое значение почти эквивалентно плотности ядра Юпитера.

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Хотя астероиды и не имеют достаточно массы для того, чтобы сжать минералы до сверхплотного состояния, все же некоторые ученые считают, что в этих космических камнях могут содержаться намного более плотные химические элементы, чем осмий. То есть элементы, которых нет в Периодической системе химических элементов.

Согласно эти теориям, в природе существуют стабильные химические элементы, которые находятся дальше в Периодической системе за нестабильными радиоактивными элементами с атомными номерами 105 и 118. А эти элементы, кстати, были созданы только в лабораториях, то есть их нет в природе.

Ученые пока точно не уверены, будут ли стабильными химические элементы, имеющие следующие атомные номера после 118, ведь их даже не создавали в лабораториях. В то же время существуют теории, что такие элементы могут быть стабильными длительное время.

Хотя астероиды и не имеют достаточно массы для того, чтобы сжать минералы до сверхплотного состояния, все же некоторые ученые считают, что в этих космических камнях могут содержаться намного более плотные химические элементы, чем осмий Фото: EarthSky

Считается, что такие сверхтяжелые химические элементы будут иметь очень высокую плотность. И если они существуют, то могут объяснить, например, тот факт, что астероид Полигимния, который находится в главном поясе астероидов, имеет чрезвычайно высокую плотность. Как показали измерения космического камня шириной от 50 до 60 км, его плотность составляет 75,28 грамма на кубический сантиметр. Таким образом этот астероид является потенциальным сверхплотным объектом. Но многие исследователи считают, что это невозможно и измерения ошибочны.

Но авторы нового исследования решили выяснить, может ли вообще существовать такая плотность, то есть существуют ли неизвестные химические элементы. С помощью известных моделей атомов они изучили атомную структуру потенциальных сверхтяжелых химических элементов, которых нет в Периодической системе.

Исследование показало, что элементы, которые имеют атомные номера близкие к 164 могут быть стабильными и при этом плотность таких элементов может составлять от 36 до 68 граммов на кубический сантиметр. То есть эти значения очень близки к значению плотности, полученному при изучении астероида Полигимния.

Но авторы исследования указывают на то, что это не значит, что данный астероид обязательно является сверхплотным объектом. Результаты говорят о том, что в природе могут существовать сверхплотные элементы, которые еще не обнаружены и для объяснения сверхплотных объектов не обязательно использовать темную материю, как предполагают некоторые теории.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Gaia обнаружил в Солнечной системе более 150 тысяч новых астероидов, а также 500 000 новых звезд в Млечном Пути. Ученые заявили, что телескоп превзошел их ожидания.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA получил новое важное задание на Марсе. Perseverance должен взять образцы породы из очень твердых камней в поисках признаков внеземной жизни.