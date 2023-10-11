Щит от 1,5-метрового фонтана брызг: стоит ли закрывать крышку унитаза перед смывом

Новое исследование ученых наконец-то поставило точку в многолетних спорах о том, что для чего нужна крышка унитаза и когда ее стоит использовать.

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Исследователи провели десятки исследований, используя лазеры, образцы поверхности и ультрафиолетовый свет, чтобы разгадать тайну унитаза — насколько он опасен для человека, какое количество бактерий в нем живет и можем ли мы защититься от них, пишет Inverse.

Ранее ученые уже установили, что каждое нажатие кнопки смыва, по сути, выпускает 1,5-метровый столб брызг, который рассеивается по всей комнате и оседает на поверхностях. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, насколько эффективным щитом является крышка унитаза в борьбе с этим фонтаном микробов и вирусов.

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По словам профессора гигиены труда и окружающей среды в Центре медицинских наук Университета Оклахомы Эвана Флойда, открытый смыв в туалете в действительности не является приоритетом для многих, когда речь идет о сохранении здоровья. Статистика свидетельствует о том, что на самом деле не так уж много людей заболевают из-за смыва воды в унитазе.

Впрочем, профессор также признает, что простое закрытие крышки унитаза способно уменьшить воздействие на человека бактерий и вирусов, которые в них обитают. Предыдущие исследования уже показали, что во время смыва образуется невидимый человеческому глазу поток, который достигает 1,5 метров в высоту и представляет собой весьма ощутимые капли, приземляющиеся на поверхности стен. Однако некоторые капли достаточно малы и представляют собой аэрозольную воду, которая хранится в воздухе после смыва. Вдыхание этого вещества может вызвать инфекцию дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта.

Ученые отмечают, что риск заражения инфекцией в этом случае зависит от множества факторов, и, честно говоря, в повседневной жизни его едва ли можно назвать самым большим источником риска заражения возбудителем. Однако это работает лишь когда речь идет об унитазе в вашем доме. Но в повседневной жизни мы также пользуемся общественными туалетами, которые помещают множество людей — в этом случае риск лишь возрастает.

По словам Флойда, закрытие крышки унитаза, увы, не является панацеей и не устранит загрязнение полностью, однако значительно снизит его. Профессор отмечает, что крышка сможет блокировать ощутимые частицы брызг, однако более мелкие, вероятно, все же попадут в воздух, которым мы дышим.

Кроме того, ученый отмечает, что далеко не все патогены на самом деле являются заразными. Например, некоторые инфекции требуют двух или трех возбудителей, чтобы вызвать заболевание, в то время как другим потребуются сотни возбудителей, чтобы привести к развитию инфекции.

Профессор также отмечает, что регулярная санитарная обработка значительно улучшит ситуацию: сводит к минимуму загрязнение воздуха и поверхностей. Не лишней также будет правильная вентиляция воздуха, которая позволит предотвратить появление этих аэрозолей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали унитаз, который больше никогда не придется мыть.