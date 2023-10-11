Щит від 1,5-метрового фонтана бризок: чи варто закривати кришку унітаза перед змивом

Нове дослідження вчених нарешті поставило крапку в багаторічних суперечках про те, що для чого потрібна кришка унітаза і коли її варто використовувати.

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Дослідники провели десятки досліджень, використовуючи лазери, зразки поверхні та ультрафіолетове світло, щоб розгадати таємницю унітаза — наскільки він небезпечний для людини, яка кількість бактерій у ньому живе і чи можемо ми захиститися від них, пише Inverse.

Раніше вчені вже встановили, що кожне натискання кнопки змиву, по суті, випускає 1,5-метровий стовп бризок, який розсіюється по всій кімнаті й осідає на поверхнях. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, наскільки ефективним щитом є кришка унітаза в боротьбі з цим фонтаном мікробів і вірусів.

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За словами професора гігієни праці та навколишнього середовища в Центрі медичних наук Університету Оклахоми Евана Флойда, відкритий змив у туалеті насправді не є пріоритетом для багатьох, коли йдеться про збереження здоров'я. Статистика свідчить про те, що насправді не так вже й багато людей хворіють через змив води в унітазі.

Утім, професор також визнає, що просте закриття кришки унітаза здатне зменшити вплив на людину бактерій і вірусів, які в них мешкають. Попередні дослідження вже показали, що під час змиву утворюється невидимий людському оку потік, який досягає 1,5 метра заввишки і являє собою вельми відчутні краплі, що приземляються на поверхні стін. Однак деякі краплі досить малі і являють собою аерозольну воду, яка зберігається в повітрі після змиву. Вдихання цієї речовини може викликати інфекцію дихальних шляхів або шлунково-кишкового тракту.

Науковці зазначають, що ризик зараження інфекцією в цьому випадку залежить від безлічі чинників, і, чесно кажучи, у повсякденному житті його навряд чи можна назвати найбільшим джерелом ризику зараження збудником. Однак це працює лише коли йдеться про унітаз у вашому домі. Але в повсякденному житті ми також користуємося громадськими туалетами, які поміщають безліч людей — у цьому разі ризик лише зростає.

За словами Флойда, закриття кришки унітаза, на жаль, не є панацеєю і не усуне забруднення повністю, проте значно знизить його. Професор зазначає, що кришка зможе блокувати відчутні частинки бризок, проте дрібніші, ймовірно, все ж потраплять у повітря, яким ми дихаємо.

Крім того, вчений зазначає, що далеко не всі патогени насправді є заразними. Наприклад, деякі інфекції потребують двох або трьох збудників, щоб спричинити захворювання, тоді як іншим потрібні сотні збудників, щоб призвести до розвитку інфекції.

Професор також зазначає, що регулярна санітарна обробка значно покращить ситуацію: зводить до мінімуму забруднення повітря та поверхонь. Не зайвою також буде правильна вентиляція повітря, яка дасть змогу запобігти появі цих аерозолів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили унітаз, який більше ніколи не доведеться мити.