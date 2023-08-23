Мрії збуваються. Учені створили унітаз, який більше ніколи не доведеться мити (відео)

Дослідники надрукували на 3D-принтері конструкцію, яка настільки слизька, що буквально ніщо не може залишити на ній слід.

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Навряд чи прибирання в будинку, особливо чистку і відбілювання унітаза, можна назвати приємним процесом. Дослідники, схоже, почули молитви мільйонів людей і створили унікальний унітаз, який не потребує прибирання — на ньому буквально ніщо не може затриматися, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Китайського університету науки й технологій Хуачжун створили унітаз, надрукований на 3D-принтері. Найцікавіше, що ця конструкція виявилася настільки слизькою, що вона буквально не потребує додаткових зусиль, щоб її очистити.

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На перший погляд, конструкція виглядає як будь-який інший унітаз, однак це не зовсім так. Річ у тім, що вчені створили його зі складної комбінації пластику та піщинок, які відштовхують воду. Тести показали, що матеріал настільки слизький, що підроблені фекалії, йогурт і навіть китайська рисова каша не змогли залишитися на поверхні та зісковзували.

За словами авторів дослідження, розробка нового методу змиву в унітазі відіграє важливу роль, особливо в умовах зміни клімату та мінімізації споживання води. Річ у тім, що з моменту свого винаходу в 18-му столітті туалети зі змивом забезпечували людству значну зручність і здоров'я. Однак для цього потрібна велика кількість води.

Цей новаторський унітаз, відомий як "стійкий до стирання надслизький унітаз зі змивом" Фото: Bin Su

Статистика свідчить про те, що в усьому світі тільки на змив у туалетах витрачається 141 мільярд літрів води на день, що в 6 разів більше загального споживання води населенням Африки. Під час дослідження вчені використовували лазери, щоб повністю витягнути свій "стійкий до стирання над слизький унітаз зі змивом" (ARSFT).

Автори дослідження зазначають, що матеріал для виготовлення був зроблений із зерен кремнезему та пластику — обидва ці матеріали мають водовідштовхувальні властивості завдяки своїм незбалансованим молекулам. Після цього конструкцію вкрили спеціальним силіконовим мастилом, яке діє як додаткове мастило, а тому ще більше знижує поверхневий натяг.

Під час дослідження вчені також провели низку тестів з йогуртом, китайською відвареною кашею, а також медом, каламутною водою, молоком і штучними фекаліями. Зазначимо, що вчені використовували синтетичні фекалії, які були розроблені колегами з Університету Квазулу-Наталь у Південній Африці. Дослідники стверджують, що вони біологічно схожі на людські фекалії та складаються з безлічі інгредієнтів, зокрема дріжджів, арахісової олії, води та місо.

Результати свідчать про те, що унітаз зберігав свої над слизькі здібності навіть після протирання наждачним папером понад 1 000 разів. Зазначимо, що сьогодні винахід являє собою лише крихітну модель, проте вчені сподіваються, що надалі вона зможе замінити унітази зі звичного нам матеріалу.

Поки все ще не зрозуміло скільки може коштувати подібний унітаз, якщо його колись розроблять для широкого ринку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли бризки з унітаза у всій їхній огидній красі.