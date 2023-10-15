С "хоботом" и гигантской головой. Найдена "инопланетная" оса, сосущая кровь своих жертв (фото)

Во время экспедиции в Перу ученым удалось идентифицировать совершенно новый вид ос, отличающихся не только внешним видом, но и поведением.

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Аллпауайо-Мишана — это часть Амазонки, которая имеет беспрецедентное изобилие видов из-за сложной геологической истории региона. Ученые годами исследуют эту местность в надежде обнаружить новые виды, однако из-за деятельности человека окружающая среда и биоразнообразие здесь слишком быстро меняются, пишет Daily Mail.

В новой экспедиции команде из Университета штата Юта удалось идентифицировать 109 новых видов насекомых. Однако наиболее удивительным среди них оказалась оса-паразит с гигантской миндалевидной головой и трубкообразным органом, что делает ее похожей на инопланетянина. Известно, что самки этого вида используют трубкообразный орган, чтобы откладывать яйца в своих жертвах, в том числе гусеницах, жуках и пауках.

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Новый вид ос получил название Capitojoppa amazonica, что сочетает в себе отсылку к ее большой "инопланетной" голове ("capito") и название аналогичного рода ос ("joppa"). По словам ведущего автора исследования, биолога Брэндона Клариджа, эти хищные осы известны как "одиночные эндопаразитоды": они откладывают внутри хозяина одно единственное яйцо, которое в последствии взросления убивает жертву.

Впрочем, по словам Клариджа, в поведении самок этого вида также есть нечто удивительное, они способны использовать свой яйцеклад для того, чтобы проткнуть жертву, но не откладывать яйца, а высасывать из нее кровь. Команда полагает, что эта "вампирическая деятельность" помогает самкам получить питательные вещества для создания яиц.

Молодая оса начинает с высасывания кровеподобной "гемолимфы" хозяина Фото: Kari M. Kaunisto

Отметим, что новый вид вампирических ос с гигантскими головами были обнаружены в перуанском национальном заповеднике Аллпахуяо-Мишана. Ранее, в 1990-х годах, Кларидж уже работал здесь с командой из Университета Турку в Финляндии.

Для сбора образцов ученые использовали большие сетчатые устройства, похожие на палатки, которые также называются "ловушками". Это помогло ученым собрать множество уникальных образцов насекомых, которые обитают только в этом регионе.

К слову, ученые планируют продолжить исследования, чтобы изучить, сколько видов деревьев может вырасти на одном гектаре тропических лесов Амазонки. В дальнейшем это может помочь защитить местные леса, являющиеся "зелеными легкими" Земли.

Ранее Фокус писал о том, что палеонтологи нашли окаменелости ос-паразитов возрастом 60 миллионов лет.