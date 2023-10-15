Засасывает рутина. Ученые рассказали, почему с возрастом время летит слишком быстро

Исследователи считают, это происходит из-за того, что в нашей жизни с каждым новым годом становится все меньше крупных знаковых событий.

Related video

Существует поговорка о том, что "время летит" и, похоже, с возрастом она становится все более реальной. В какой-то момент вы нерадивый ребенок, а затем, в мгновение ока, вы взрослый человек с множеством обязанностей, пишет Daily Mail.

Исследователям еще предстоит ответить на вопрос, почему кажется, что наша жизнь проходит мимо нас, однако они все же смогли сформулировать теорию. По мнению профессора психологии Мичиганского университета Синди Лустинг, основная причина заключается в том, что с возрастом наше жизнь, как правило, становится все более структурированной вокруг рутины, тогда как крупных знаковых событий становится все меньше. К слову, именно эти события люди используют для того, чтобы разграничить разные эпохи "нашей жизни".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В детстве у человека еще совсем мало опыта, о котором он мог бы размышлять. Фактически для пятилетнего ребенка один год является 20% его жизни, наполненной познания окружающего мира. В то же время для 50-летнего человека, 1 год составляет лишь 2% его жизни, причем новых впечатлений, вероятно, намного меньше.

По словам Лустинг, в нашем мозгу сочетаются дни и недели, а потому может казаться, что все сливается воедино. Ученые уже знают, люди измеряют время памятными событиями, при этом с возрастом их становится все меньше — именно поэтому большинство людей лучше помнят то, что делали всего один раз в жизни, а не сотню.

Впрочем, существует и другая теория, она исходит от Андриана Бежана из Университета Дьюка. Данная теория предполагает, что более быстрое течение времени обусловлено старением мозга. Исследование Бежана было опубликовано в 2019 году и в нем говорится, что с возрастом наше восприятие жизненного опыта может искажаться, при этом нашему мозгу требуется больше времени для обработки новых мысленных образом.

В то же время, по мнению ученого, в более раннем возраст мозг может воспринимать новую информацию быстрее, так как способен обрабатывать больше за тот же период времени. В результате в детстве дни кажутся длиннее, чем в более взрослом возрасте.

Ученые предполагают, что физические изменения в наших нервах и нейронах играют важную роль в том, как мы воспринимаем время по мере старения. С годами структуры становятся все более сложными и деградируют, создавая большее сопротивление получаемым электрическим сигналам. Ключевая гипотеза предполагает, что именно деградация этих ключевых функций приводит к снижению скорости, с которой наш мозг получает и обрабатывает новую информацию.

По словам Бежана, ранее ученые уже обнаружили, что младенцы двигают глазами гораздо чаще, чем взрослые. Это связано с тем, что они быстрее обрабатывают изображения. С возрастом эта обработка все больше замедляется и уже в пожилом возрасте нам действительно может казаться, что время течет намного быстрее.

Впрочем, научное сообщество так и не достигло консенсуса. Ученым все еще предстоит поставить точку в этом сложном вопросе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что обратили старение вспять: что известно.