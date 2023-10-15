Крупнейшее гиперсоленое озеро на Земле умирает: что превращает его в пустыню (фото)

За последние два десятилетия оно утратило около 90% своей территории и вскоре может полностью исчезнуть с лица планеты.

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Наша планета полна удивительных мест, созданных природой, одним из них является озеро Урмия — самое большое озеро на Ближнем востоке и одно из самых крупных гиперсоленых озер на Земле. Новые спутниковые снимки показывают, что водоем почти полностью превратился в "сухую соляную равнину", пишет SciTechDaily.

Чтобы показать, насколько печально обстоят дела, ученые показали два снимка, сделанные с разницей в три года. На первом снимке озеро Урмия, расположенное на северо-западе Ирана, запечатлено аппаратом OLI спутника Landsat 8 — фото сделано 8 сентября 2020 года. На кадрах видно, что вода заполняет большую часть бассейна, а отложения соли видны лишь по периметру озера.

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Фото озера Урмия, сделанное в 2020 году Фото: NASA

Отметим, что в 2020 году воды в озере прибавилось из-за прилива пресной воды в бассейн. Однако более засушливые условия, последовавшие за этим, весьма изменили ситуацию. Второе фото сделано 7 сентября 2023 года аппаратом OLI-2 спутника Landsat 9. На кадре видно, как озеро Урмия почти полностью утратило свои воды, превратившись в обширную сухую равнину.

Спутниковое фото озера Урмия, сделанное в 2023 году Фото: NASA

Наблюдения показывают, что еще в 1995 году озеро Урмия достигло своей полной отметки, однако два последующих десятилетия уровень воды в озере постепенно снижался, пока не упал более чем на 7 метров. При этом крупнейший водоем на Ближнем Востоке потерял около 90% всей своей площади. Ученые считают, что причиной стали затяжные засухи, а также использование воды в сельском хозяйстве и строительство плотин на реках, питающих озеро.

Ученые опасаются, что высыхание озера Урмия может быть опасным для здоровья местного населения. Проблема заключается в том, что оставшаяся в водоеме вода становится все более соленой и обременяет популяции артемий и других организмов, которые являются источниками пищи для более крупных животных.

Также усыхание озера увеличивает вероятность того, что пыль с его иссушенного дня поднимется и будет унесена местными ветрами — предполагается, что это значительно ухудшит качество воздуха здесь. Результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что низкий уровень воды в озере Урмия связан с последствиями для здоровья дыхательных органов местного населения.

Ранее Фокус писал о том, что на дне древнего озера обнаружили таинственную деревню: 100 000 шипов и дома на сваях.