Размер имеет значение. Ученые рассказали, какие собаки живут в два раза дольше остальных

Любопытно, что эти животные стареют значительно быстрее других, но это не влияет на продолжительность их жизни.

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Люди и собаки сотни лет живут бок о бок, за это время животные заслужили свою репутацию "лучших друзей человека", однако нам все еще слишком мало известно об их поведении и здоровье. Ученые пытаются исправить ситуацию, исследуя все новые аспекты собачьей жизни, и теперь они сосредоточились на понимании того, как размер питомца влияет на продолжительность его жизни, пишет Daily Mail.

Новые исследования показывают, что, когда дело доходит до старения, далеко не все собаки оказываются в равном положении. Работа ученых из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште доказывает, что продолжительность жизни наших питомцев напрямую зависит от их размеров.

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Команда обнаружила, что собаки меньшего размера живут в два раза дольше, своих более крупных собратьев. Любопытно, но результаты также показывают, что более миниатюрные щенки в действительности стареют раньше, однако это, вероятно, не влияет на продолжительность их жизни.

В общей сложности ученые проанализировали данные 15 000 собак, включая их возраст, поведение и когнитивные функции. Команда также оценила размер щенков, форму их головы и чистокровный статус. Результаты показывают, что в среднем поведенческое и когнитивное старение у собак начинается примерно в 10,5 лет, при этом начало старения и скорость его наступления зависят от размеров тела собаки.

По словам ведущего автора исследования Борбалы Турчан, у собак весом более 30 килограммов возрастное снижение начинается к 2-3 годам, однако далее оно развивается с меньшей скоростью снижения когнитивных функций.

При этом более крупные собаки испытывают физические расстройства в более раннем возрасте, при этом болезни и деградация сенсорных функций накапливается, что приводит к "старческому поведению" задолго до того, как начинается умственный упадок.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что у собак весом менее 7 килограммов вероятность снижения когнитивных функций в старости оказалась в четыре раза выше. Впрочем, на продолжительность жизни питомца это не влияет.

Более детальный анализ показал, что собаки с длинными носами, например борзые, и чистокровные животные, подвергаются более высокому риску снижения когнитивных функций в пожилом возрасте в сравнении с собаками с короткой мордой.

Не менее любопытным кажется то, что сами владельцы начинают считать своих питомцев старыми в возрасте около 6 лет, независимо от их размера. По словам соавтора исследования Энико Кубиньи, фактически это значит, что мы считаем своих собак старыми на 4-5 лет раньше, чем это происходит на самом деле.

В целом, результаты показывают, что размер тела собаки влияет не только на продолжительность жизни, но и здоровье питомца в целом. Исходя из результатов исследования ученые советуют выбирать питомца среднего размера — от 10 до 30 килограммов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что влияет на поведение собак.