Ученые рассказали, сколько могут жить собаки и какие из них являются долгожителями

Средняя продолжительность жизни собак составляет более 10 лет, но она сильно отличается у разных пород.

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Собаки растут намного быстрее, чем люди, а это означает, что домашние любимцы часто живут меньше, чем их владельцы. Сколько лет обычно могут прожить собаки, рассказал изданию Live Science ученый Дэн О'Нил из Королевского ветеринарного колледжа в Хартфордшире, Англия.

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По словам О'Нила, как показывают недавние исследования продолжительность жизни собак может сильно зависеть от ее породы. В частности, ученые пришли к выводу, что средняя продолжительность жизни домашних любимцев составляет 11,2 года.

"Примерно 150 лет назад люди начали создавать многочисленные породы собак, чтобы те соответствовали представлению об идеальной собаке. Но заводчики выводили и такие породы, которые не нужно было задействовать для охраны или выпаса скота. Поэтому наличие хорошего здоровья у собаки больше не было препятствием, так как цель состояла в выведении обычного домашнего друга. И это повлияло на подлеющую эволюцию собак", — говорит О'Нил.

Маленькие собаки живут дольше, чем большие

В частности, исследования показали, что маленькие собаки могут жить дольше, чем их более крупные родственники, то есть принадлежащие к породам собак больших размеров.

[ + – ] Исследования показали, что маленькие собаки могут жить дольше, чем их более крупные родственники, то есть принадлежащие к породам собак больших размеров Фото: Live Science

"Это очень странно, ведь в дикой природе мелкие виды живут меньше, чем крупные животные. Например, мыши живут в среднем 1-2 года, слоны – 60-70 лет", — говорит О'Нил.

По словам ученого, возможное объяснение такого дисбаланса состоит не в том, что маленькие собаки живут дольше, а в том, что более крупные породы живут меньше. Постоянная селекция привела к появлению крупных пород, которые растут очень быстро по сравнению со своими предшественниками, что начало вызывать появление на раннем этапе их жизни таких болезней, как остеоартрит и даже рак.

Ученые также обнаружили, что продолжительность жизни у представителей гибридных пород собак составляет 11,8 лет, что на полгода больше, чем в общем у этих домашних питомцев.

"Исследования показывают, что гибридные виды часто имеют лучшее здоровье по сравнению с чистокровными собаками. Также уже известно, что самки часто живут дольше, чем самцы, хотя это также зависит от породы собак. За увеличением срока жизни этих животных также стоит стерилизация, которая возможно может уменьшить или вообще не допустить развития большого количество потенциальных болезней. Особенно, если это связано с репродуктивными органами", — говорит ученый.

Какие собаки живут дольше всего, а какие меньше всего?

Согласно проведенным исследованиям, долгожителем среди собак можно считать джек-рассел-терьеров, которые в среднем живут 12,7 лет. Меньше всего могут прожить французские бульдоги. Ученые пришли к выводу, что средняя продолжительность их жизни составляет всего 4,5 года.

[ + – ] Согласно проведенным исследованиям, долгожителем среди собак можно считать джек-рассел-терьеров, которые в среднем живут 12,7 лет Фото: Wikipedia

"В то время, как у многих пород сохранилось достаточно крепкое здоровье, даже после изменения формы их тела, другие собаки не могут этим похвастаться. Как раз из-за таких изменений эти собаки получили серьезные проблемы со здоровьем", — считает О'Нил.

По словам О'Нила, маленькие собаки, такие как джек-рассел-терьер, живут дольше потому, что их выводили не для того, чтобы изменить форму тела, а чтобы они были выносливыми. Также исследования показывают, что те породы маленьких собак, которые имеют характерное сходство с дикими видами также имеют хорошее здоровье. Например, йоркширские терьеры в среднем живут 12,5 лет, бордер-колли — 12,1 года, а спрингер-спаниели — 11,9 года.

[ + – ] Меньше всего могут прожить французские бульдоги. Ученые пришли к выводу, что средняя продолжительность их жизни составляет всего 4,5 года Фото: Live Science

В то же время наряду с французскими бульдогами, меньше всего живут английские бульдоги (в среднем 7,4 года), мопсы (в среднем 7,7 лет) и американские бульдоги (в среднем 7,8 лет).

"Эти породы склонны к появлению ряда серьезных болезней, которые связаны с их физическими особенностями, такими как короткая морда или большая голова. У них возникают различные дерматиты, проблемы с суставами, с глазами, а также им становится трудно дышать со временем", — говорит О'Нил.

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