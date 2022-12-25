Вчені розповіли, скільки можуть жити собаки та які з них є довгожителями

Середня тривалість життя собак становить понад 10 років, але вона сильно відрізняється у різних порід.

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Собаки ростуть набагато швидше, ніж люди, а це означає, що домашні улюбленці часто живуть менше, ніж їхні власники. Скільки років зазвичай можуть прожити собаки, розповів виданню Live Science учений Ден О'Ніл із Королівського ветеринарного коледжу в Хартфордширі, Англія.

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За словами О'Ніла, як показують недавні дослідження, тривалість життя собак може сильно залежати від її породи. Зокрема, вчені дійшли висновку, що середня тривалість життя домашніх улюбленців складає 11,2 роки.

"Приблизно 150 років тому люди почали створювати численні породи собак, щоб ті відповідали уявленню про ідеального собаку. Але заводчики виводили й такі породи, які не потрібно було задіяти для охорони чи випасання худоби. Тому наявність хорошого здоров'я у собаки більше не було на заваді, оскільки мета полягала у виведенні звичайного домашнього друга. І це вплинуло на еволюцію собак", — говорить О'Ніл.

Маленькі собаки живуть довше, ніж великі

Зокрема, дослідження показали, що маленькі собаки можуть жити довше, ніж їхні більші родичі, тобто такі, що належать до порід собак великих розмірів.

[ + – ] Дослідження показали, що маленькі собаки можуть жити довше, ніж їх більші родичі, тобто такі, що належать до порід собак великих розмірів Фото: dino

"Це дуже дивно, адже в дикій природі дрібні види живуть менше, ніж великі тварини. Наприклад, миші живуть у середньому 1-2 роки, слони — 60-70 років", — каже О'Ніл.

За словами вченого, можливе пояснення такого дисбалансу полягає не в тому, що маленькі собаки живуть довше, а в тому, що більші породи живуть менше. Постійна селекція призвела до появи великих порід, які ростуть дуже швидко в порівнянні зі своїми попередниками, що почало викликати появу на ранньому етапі їхнього життя таких хвороб, як остеоартрит і навіть рак.

Вчені також виявили, що тривалість життя у представників гібридних порід собак становить 11,8 років, що на пів року більше, ніж у цих домашніх вихованців.

Дослідження показують, що гібридні види часто мають краще здоров'я в порівнянні з чистокровними собаками. Також вже відомо, що самки часто живуть довше, ніж самці, хоча це також залежить від породи собак. За збільшенням терміну життя цих тварин також стоїть стерилізація, яка, можливо, може зменшити або взагалі не допустити розвитку великої кількості потенційних хвороб. Особливо, якщо це пов'язано з репродуктивними органами», — каже вчений.

Які собаки живуть найдовше, а які найменше?

Згідно з проведеними дослідженнями, довгожителем серед собак можна вважати джек-рассел-тер'єрів, які в середньому мешкають 12,7 років. Найменше можуть прожити французькі бульдоги. Вчені дійшли висновку, що середня тривалість їхнього життя становить лише 4,5 роки.

[ + – ] Згідно з проведеними дослідженнями, довгожителем серед собак можна вважати джек-рассел-тер'єрів, які в середньому живуть 12,7 років Фото: Wikipedia

"У той час, як у багатьох порід збереглося досить міцне здоров'я, навіть після зміни форми їхнього тіла, інші собаки не можуть цим похвалитися. Саме через такі зміни ці собаки отримали серйозні проблеми зі здоров'ям", — вважає О'Ніл.

За словами О'Ніла, маленькі собаки, такі як джек-рассел-тер'єр, живуть довше тому, що їх виводили не для того, щоб змінити форму тіла, а щоб вони були витривалими. Також дослідження показують, що ті породи маленьких собак, які мають характерну схожість з дикими видами, також мають гарне здоров'я. Наприклад, йоркширські тер'єри в середньому живуть 12,5 років, бордер-коллі – 12,1 року, а спрингер-спанієлі – 11,9 року.

[ + – ] Найменше можуть прожити французькі бульдоги. Вчені дійшли висновку, що середня тривалість їхнього життя становить лише 4,5 роки. Фото: dino

У той же час поряд з французькими бульдогами найменше живуть англійські бульдоги (в середньому 7,4 роки), мопси (в середньому 7,7 років) та американські бульдоги (в середньому 7,8 років).

"Ці породи схильні до появи низки серйозних хвороб, які пов'язані з їхніми фізичними особливостями, такими як коротка морда або велика голова. У них виникають різні дерматити, проблеми із суглобами, з очима, а також їм важко дихати з часом", — говорить О'Ніл.

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