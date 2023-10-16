Одежды богов: на Древних Гавайях красные перья ценили дороже золота

В тропических лесах Древних Гавайских островов один необычный предмет имел большую ценность, чем золото или другие драгоценные металлы: блестящие красные перья местных птиц.

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От золотых монет Римской империи до нефритовых сокровищ Древнего Китая — каждая культура имеет свою эмблему богатства и статуса. Но в ландшафтах древних Гавайских островов маловероятный предмет превзошел привлекательность блестящих металлов: красные перья некоторых местных птиц, пишет Древние истоки.

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Два вида птиц — и'иви (гавайская цветочница) и апапане — были первоисточниками этих востребованных красных перьев. Благодаря своему ярко-красному оперению птицы считались священными для древних гавайцев.

Из красных перьев тщательно изготавливали плащи, шлемы и другие королевские предметы, известные как "ахуула" (накидки с перьями) и "махиоле" (шлемы с перьями). Это были не просто украшения, они имели огромное культурное значение. Для изготовления одного "ахуула" могли понадобиться перья тысяч птиц, что иллюстрирует масштабы этого культурного ремесла.

Мужчина в плаще из гавайских перьев и шлеме, картина, написанная маслом, которую приписывают Рембрандту Пилу, ок. 1805-1810 гг. Фото: Public Domain

Из-за своей духовной значимости и трудоемкого процесса сбора перьев эти предметы считались ценнее золота. В обществе, где высоко ценился личный статус и родословная, владение и ношение одежды с перьями стало наивысшим символом престижа. За эти пернатые сокровища даже велись битвы, а правители часто обменивались ими как символами доброй воли.

Когда европейские исследователи достигли Гавайских островов в конце 18 века, они были озадачены тем, что островитяне предпочитали красные перья золоту. Для европейцев золото считалось универсальным символом богатства, но на Гавайях господствовали красные перья.

Капитан Джеймс Кук, известный британский исследователь, предлагал золото и серебро гавайским вождям, но обнаружил, что островитяне вежливо отказались от этих металлов. Вместо этого они охотно обменивали изделия из красных перьев на оружие, инструменты и другие товары, привезенные исследователями.

Сегодня, когда золото все еще является общепризнанным символом богатства, красноперые сокровища древних Гавайских островов остаются бесценной частью богатого наследия островов. Ценность этого материала выходит за пределы денежной стоимости; он представляет культурное и историческое значение Гавайских островов, где яркие красные перья когда-то затмевали блеск золота.

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