Страх отсутствия смартфонов растет: как определить, страдаете ли вы номофобией

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, поэтому исследователи пытаются понять их влияние на нашу жизнь. В частности ученые обнаружили, что с появлением смартфонов появились новые фобии.

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Возможно, вы слышали о "фаббинге", когда люди игнорируют реальное взаимодействие в пользу экранов своих телефонов. Сейчас мы познакомим вас с другим состоянием, связанным со смартфоном, о котором вы могли слышать ранее: номофобия, пишет IFLScience.

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Термин "номофобия" описывает тревогу и панику, которые люди испытывают, когда им приходится встречаться с миром без своих телефонов. Хотя некоторые могут считать это банальным, это вполне понятно, учитывая множество задач, с которыми помогают нам справляться наши телефоны — от осуществления платежей до навигации по городу.

Понятие номофобии появилось примерно в 2008 году, когда исследование, проведенное в Великобритании, показало, что около половины пользователей мобильных телефонов испытывают тревогу, когда не могут найти свой телефон, не имеют покрытия сети или у них заканчиваются деньги на счету.

С тех пор эти выводы подтвердили различные исследования, проведенные среди различных групп населения. Например, исследование 2017 года показало, что 60 процентов студентов-первокурсников имеют "умеренную" номофобию, а еще 22,1 процента — "тяжелую" форму этого состояния. Исследование 2018 года даже предположило связь между номофобией и личностными чертами.

Совсем недавно исследование, проведенное командой из Университета Бартина в Турции, имело целью изучить связь между номофобией и эмоциональным интеллектом, навыками решения проблем, уровнем стресса и самооценкой. Они предположили, что номофобия может привести к повышению уровня стресса и повлиять на социальное взаимодействие из-за потери связи, связанной с отсутствием телефона. Ученые также предположили, что люди с высоким эмоциональным интеллектом и эффективными навыками решения проблем могут быть менее склонны к номофобии.

Исследователи набрали 543 студента старших курсов, которые прошли онлайн-опрос, и результаты поставили под сомнение некоторые из их первоначальных предположений. На удивление, они обнаружили, что эмоциональный интеллект не имеет значительного прямого влияния на номофобию, а номофобия не имеет значительного влияния на восприятие стресса.

Зато исследование показало, что навыки решения межличностных проблем имеют прямое влияние на номофобию и ощущение стресса. Иначе говоря, люди с развитыми навыками решения проблем имели более низкий уровень номофобии и испытывали меньший стресс.

Чтобы полностью понять, что вызывает номофобию и ее потенциальные последствия, необходимы дальнейшие исследования, в том числе с участием различных возрастных групп.

Хотя номофобия официально не признана отдельным расстройством, она имеет сходство со специфическими фобиями, которые охватывают интенсивный страх или тревогу, связанные с определенным объектом или ситуацией.

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В случае номофобии симптомы знакомы каждому, кто сталкивался с фобией. Они включают страх или панику, когда вы не можете получить доступ к своему телефону, тревогу при мысли о том, что вы можете остаться без телефона на некоторое время, а также физические симптомы, такие как дрожь, потливость, сжатие в груди и учащенное сердцебиение.

Если вы постоянно проверяете свой телефон или испытываете тревогу, когда он находится вне зоны досягаемости, это признак того, что у вас может быть номофобия. Хотя держать телефон рядом не обязательно является проблемой, если это начинает влиять на вашу повседневную жизнь или вы испытываете симптомы тревоги, стоит обратиться за советом к медицинскому работнику.

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