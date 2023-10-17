Опасное место. Ученые заглянули в Древний Египет и обнаружили, что он был рассадником ядовитых змей
Новое исследование показывает, что на территории древней цивилизации обитало огромное количество опасных пресмыкающихся.
Казалось бы, невозможно вернуться назад во времени, чтобы узнать, какие животные обитали в той или иной древней цивилизации. Но ученым этого и не нужно, они использовали древние тексты и новейшие технологии, чтобы узнать больше о том, какое количество ядовитых змей обитало на территории Древнего Египта. Заходя наперед, огромное количество, пишет Science Alert.
Теперь ученые считают, что в стране фараонов обитало гораздо более невероятное разнообразие змей, чем мы могли бы себе представить. К слову, авторы работы также считают, это объясняет, почему египетские авторы посвятили так много работ лечению змеиных укусов.
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Ученые черпают информацию о древних цивилизациях из археологических раскопок, наскальных рисунков и текстов ранних периодов письменной истории человечества. Часто эти свидетельства указывают на животных, которые не были идентифицированы авторами древних текстов, однако они представляют большую ценность для современной науки.
В новом исследовании ученые из Бангкокского университета использовали древний египетский документ под названием Бруклинский папирус, датируемый 660-330 годами до нашей эры, и современные технологии — компьютерное моделирование.
Предполагается, что Бруклинский папирус является копией гораздо более древнего документа. В нем перечисляются различные виды змей, известных в то время, а также последствия их укусов и методы лечения. В общей сложности в документе перечислено 37 видов змей, описания 13 из которых утеряны сегодня.
Сегодня на территории Древнего Египта обитает гораздо меньше видов, что привело к множеству споров среди исследователей относительно того, какие именно виды были описаны в документе.
В ходе исследования магистрантка Элиша МакБрайд использовала статистическую модель, известную как моделирование климатической ниши, чтобы изучить, как со временем изменились ареалы различных африканских и восточно-средиземноморских змей.
Отметим, что эта технология реконструирует условия обитания вида и идентифицирует части планеты, которые предлагают идентичные условия. Далее модель учат распознавать места, подходящие сегодня, а после этого ученые добавили карты прошлых климатических условий. В конце концов им удалось создать карту, показывающую все места, где один конкретный вид мог обитать в пролом.
Результаты исследования показывают, что гораздо более влажный климат Древнего Египта мог способствовать появлению множества видов змей, которые не встречаются там сегодня. В ходе исследования ученые сосредоточились на 10 видах африканских тропиков, которые могут соответствовать описаниям древнего папируса. Среди них:
- черная мамба;
- слоеная гадюка;
- бумсланг.
Моделирование показывает, что 9 из 10 изученных видов, когда-то жили в Древнем Египте. Считается, что многие могли оккупировать южную и юго-восточную часть страны в том виде, в каком она была тогда — современный северный Судан и побережье Красного моря. Другие могли поселиться в плодородной долине Нила вдоль северного побережья. Например, бумсланги могли жить вдоль побережья Красного моря в местах, которые 4000 лет назад были частью Египта.
В древнем тексте Бруклинского папируса также описывается змея, похожая на "перепела", которая "шипит как мехи ювелира". Ученые считают, что под это описание подходит слоеная гадюка (Bitis arietans), однако в современном мире она встречается лишь к югу от Хартума в Судане и на севере Эритреи. В то же время Модель предполагает, что во времена Древнего Египта ареал этого вида простирался гораздо дальше на север.
Таким образом ученые пришли к выводу, что во времена фараонов в Египте могло обитать гораздо больше ядовитых змей, которые сегодня обитают в совершенно иных местах. Команда также отмечает, что моделирование древних ареалов современных видов может многое рассказать нам о том, как экосистемы наших предков менялись в результате изменения окружающей среды.
Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься.