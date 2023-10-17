Опасное место. Ученые заглянули в Древний Египет и обнаружили, что он был рассадником ядовитых змей

Новое исследование показывает, что на территории древней цивилизации обитало огромное количество опасных пресмыкающихся.

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Казалось бы, невозможно вернуться назад во времени, чтобы узнать, какие животные обитали в той или иной древней цивилизации. Но ученым этого и не нужно, они использовали древние тексты и новейшие технологии, чтобы узнать больше о том, какое количество ядовитых змей обитало на территории Древнего Египта. Заходя наперед, огромное количество, пишет Science Alert.

Теперь ученые считают, что в стране фараонов обитало гораздо более невероятное разнообразие змей, чем мы могли бы себе представить. К слову, авторы работы также считают, это объясняет, почему египетские авторы посвятили так много работ лечению змеиных укусов.

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Ученые черпают информацию о древних цивилизациях из археологических раскопок, наскальных рисунков и текстов ранних периодов письменной истории человечества. Часто эти свидетельства указывают на животных, которые не были идентифицированы авторами древних текстов, однако они представляют большую ценность для современной науки.

В новом исследовании ученые из Бангкокского университета использовали древний египетский документ под названием Бруклинский папирус, датируемый 660-330 годами до нашей эры, и современные технологии — компьютерное моделирование.

Предполагается, что Бруклинский папирус является копией гораздо более древнего документа. В нем перечисляются различные виды змей, известных в то время, а также последствия их укусов и методы лечения. В общей сложности в документе перечислено 37 видов змей, описания 13 из которых утеряны сегодня.

Изображение Апепа (Апофиса) в древнеегипетской настенной живописи. Обратите внимание на сходство с бумслангом (вверху) Фото: Bangor University

Сегодня на территории Древнего Египта обитает гораздо меньше видов, что привело к множеству споров среди исследователей относительно того, какие именно виды были описаны в документе.

В ходе исследования магистрантка Элиша МакБрайд использовала статистическую модель, известную как моделирование климатической ниши, чтобы изучить, как со временем изменились ареалы различных африканских и восточно-средиземноморских змей.

Отметим, что эта технология реконструирует условия обитания вида и идентифицирует части планеты, которые предлагают идентичные условия. Далее модель учат распознавать места, подходящие сегодня, а после этого ученые добавили карты прошлых климатических условий. В конце концов им удалось создать карту, показывающую все места, где один конкретный вид мог обитать в пролом.

Результаты исследования показывают, что гораздо более влажный климат Древнего Египта мог способствовать появлению множества видов змей, которые не встречаются там сегодня. В ходе исследования ученые сосредоточились на 10 видах африканских тропиков, которые могут соответствовать описаниям древнего папируса. Среди них:

черная мамба;

слоеная гадюка;

бумсланг.

Моделирование показывает, что 9 из 10 изученных видов, когда-то жили в Древнем Египте. Считается, что многие могли оккупировать южную и юго-восточную часть страны в том виде, в каком она была тогда — современный северный Судан и побережье Красного моря. Другие могли поселиться в плодородной долине Нила вдоль северного побережья. Например, бумсланги могли жить вдоль побережья Красного моря в местах, которые 4000 лет назад были частью Египта.

В древнем тексте Бруклинского папируса также описывается змея, похожая на "перепела", которая "шипит как мехи ювелира". Ученые считают, что под это описание подходит слоеная гадюка (Bitis arietans), однако в современном мире она встречается лишь к югу от Хартума в Судане и на севере Эритреи. В то же время Модель предполагает, что во времена Древнего Египта ареал этого вида простирался гораздо дальше на север.

Таким образом ученые пришли к выводу, что во времена фараонов в Египте могло обитать гораздо больше ядовитых змей, которые сегодня обитают в совершенно иных местах. Команда также отмечает, что моделирование древних ареалов современных видов может многое рассказать нам о том, как экосистемы наших предков менялись в результате изменения окружающей среды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься.