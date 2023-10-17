Небезпечне місце. Учені зазирнули в Стародавній Єгипет і виявили, що він був розсадником отруйних змій

Нове дослідження показує, що на території стародавньої цивілізації мешкала величезна кількість небезпечних плазунів.

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Здавалося б, неможливо повернутися назад у часі, щоб дізнатися, які тварини мешкали в тій чи іншій стародавній цивілізації. Але вченим цього і не потрібно, вони використовували стародавні тексти і новітні технології, щоб дізнатися більше про те, яка кількість отруйних змій мешкала на території Стародавнього Єгипту. Заходячи наперед, величезна кількість, пише Science Alert.

Тепер учені вважають, що в країні фараонів мешкало набагато більш неймовірне розмаїття змій, ніж ми могли б собі уявити. До слова, автори роботи також вважають, це пояснює, чому єгипетські автори присвятили так багато робіт лікуванню зміїних укусів.

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Науковці черпають інформацію про стародавні цивілізації з археологічних розкопок, наскельних малюнків і текстів ранніх періодів письмової історії людства. Часто ці свідчення вказують на тварин, які не були ідентифіковані авторами стародавніх текстів, проте вони становлять велику цінність для сучасної науки.

У новому дослідженні вчені з Бангкокського університету використовували стародавній єгипетський документ під назвою Бруклінський папірус, датований 660-330 роками до нашої ери, і сучасні технології — комп'ютерне моделювання.

Передбачається, що Бруклінський папірус є копією набагато давнішого документа. У ньому перераховуються різні види змій, відомих у той час, а також наслідки їхніх укусів і методи лікування. Загалом у документі перераховано 37 видів змій, описи 13 з яких загублені сьогодні.

Зображення Апепа (Апофіса) в давньоєгипетському настінному живописі. Зверніть увагу на схожість із бумслангом (угорі) Фото: Bangor University

Сьогодні на території Стародавнього Єгипту мешкає набагато менше видів, що призвело до безлічі суперечок серед дослідників щодо того, які саме види були описані в документі.

Під час дослідження магістрантка Еліша МакБрайд використовувала статистичну модель, відому як моделювання кліматичної ніші, щоб вивчити, як з часом змінилися ареали різних африканських і східносередземноморських змій.

Зазначимо, що ця технологія реконструює умови проживання виду та ідентифікує частини планети, які пропонують ідентичні умови. Далі модель вчать розпізнавати місця, які підходять сьогодні, а після цього вчені додали карти минулих кліматичних умов. Зрештою їм вдалося створити карту, що показує всі місця, де один конкретний вид міг мешкати в пролом.

Результати дослідження показують, що набагато вологіший клімат Стародавнього Єгипту міг сприяти появі безлічі видів змій, які не зустрічаються там сьогодні. Під час дослідження вчені зосередилися на 10 видах африканських тропіків, які можуть відповідати описам стародавнього папірусу. Серед них:

чорна мамба;

листкова гадюка;

бумсланг.

Моделювання показує, що 9 із 10 вивчених видів колись жили в Стародавньому Єгипті. Вважається, що багато хто міг окупувати південну і південно-східну частину країни в тому вигляді, в якому вона була тоді — сучасний північний Судан і узбережжя Червоного моря. Інші могли оселитися в родючій долині Нілу вздовж північного узбережжя. Наприклад, бумсланги могли жити вздовж узбережжя Червоного моря в місцях, які 4000 років тому були частиною Єгипту.

У стародавньому тексті Бруклінського папірусу також описується змія, схожа на "перепела", що "шипить як хутро ювеліра". Учені вважають, що під цей опис підходить листкова гадюка (Bitis arietans), проте в сучасному світі вона зустрічається лише на південь від Хартума в Судані та на півночі Еритреї. Водночас Модель припускає, що за часів Стародавнього Єгипту ареал цього виду простягався набагато далі на північ.

Таким чином вчені дійшли висновку, що за часів фараонів у Єгипті могло мешкати набагато більше отруйних змій, які сьогодні мешкають у зовсім інших місцях. Команда також зазначає, що моделювання стародавніх ареалів сучасних видів може багато чого розповісти нам про те, як екосистеми наших предків змінювалися в результаті зміни навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що гримучі змії насправді милі й люблять обійматися.