Один шанс из сотни. Вероятность замедления Гольфстрима достигла невероятных 99%

Исследователи до сих пор не уверенны, виноваты ли изменения климата Земли, или на главную артерию планеты влияет нечто иное.

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Ранее ученые уже предупреждали о том, что Гольфстрим проявляет тенденцию к замедлению, однако новое исследование показывает, что за последние 40 лет поток теплой воды через Флоридский пролив замедлился на 4% — последствия для планеты могут быть разрушительными, пишет Live Science.

Главная артерия Земли берет свое начало недалеко от Флориды и проходит по поясу теплых вод вдоль восточного побережья США и Канады, затем пересекает Атлантику и попадает в Европу. Ученым уже известно, что переносимое Гольфстримом тепло жизненно важно для поддержания умеренных условий и регулирования уровня моря.

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Однако за последние четыре десятилетия ученые фиксируют лишь замедление потока. Увы, новое исследование показывает, что вероятность замедления Гольфстрима сегодня достигла рекордных 99%, и последствия могут быть глобальными.

Отметим, что ученые все еще до конца не понимают, чем может быть вызвано замедление главной артерии Земли. Одной из вероятных причин кажется климатический кризис, однако могут быть и другие факторы.

По слова ведущего автора исследования, физического океанографа из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе Кристофера Пикуча, Гольфстрим является лишь небольшим компонентом глобального конвейера океанских течений, который перемещает кислород, питательные вещества, углерод и тепло по всей Земле. Кроме того, этот конвейер, по сути, помогает контролировать уровень моря и активность ураганов.

Исследователи отмечают, что работа Гольфстрима по переноске теплой воды жизненно важна для поддержания температуры и уровня моря на восточном побережье США, где вода находится на 1,5 метра ниже, чем вода дальше от берега. Это связано со стремительным движением течения.

По мере потепления климата планеты огромный приток холодной пресной воды от тающих ледников выливается в океаны. Предположительно это может быть одной из причин замедления Гольфстрима. Однако ученые опасаются, что в конце концов это может привести к коллапсу, но пока, увы, это сложно предсказать.

В ходе исследования ученые проанализировали данные за последние 40 лет из трех отдельных источников:

подводных кабелей;

спутниковой альтиметрии;

наблюдений, сделанных на месте.

Статистический анализ показывает, что за последние четыре десятилетия движение Гольфстрима замедлилось на 4%. При этом вероятность того, что изменения являются случайными колебаниями составляет всего 1%.

Сдвиг на 4% может показаться незначительным, однако, по мнению океанографа из Университетского колледжа Лондона Хелен Черски, опасность заключается в том, что такие сдвиги являются лишь "медленным стартом".

Ранее Фокус писал о том, что гольфстрим замедляется и может остановиться вовсе: ученые рассказали, что будет дальше.