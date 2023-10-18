Найден продукт, который полностью исчез из рациона европейцев: его ели начиная с 6400 года до н.э.

Археологи обнаружили в зубном камне наших предков необычный для Европы продукт.

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Водоросли долго время считались блюдом исключительно восточной кухни, которое чаще встречалось в изысканных кулинарных книгах и местных деликатесах. Но оказалось, что водоросли также были обычным продуктом питания и для жителей Европы на протяжении тысячелетий, пишет The Guardian.

Доказательства были обнаружены в зубах людей, живших на территории от Испании до Литвы в период примерно с 6400 г. до н.э. до раннего Средневековья. Такое открытие было достаточно неожиданным, так как было принято считать, что развитие земледелия в период неолита привело к истощению водных ресурсов. Более того, в 18 веке морские водоросли считались пищей для голодающих простолюдинов.

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"Раньше мы даже не могли предположить, что в Европе могли употреблять в пищу морские водоросли", — говорит соавтор исследования из Университете Глазго Карен Харди.

Команда ученых, проводивших исследование, подтверждает, что остатки водорослей находили во время археологических раскопок. Но ученые предполагали, что их использовали как топливо или удобрения. Новая же работа предоставляет доказательства того, что морские водоросли употребляли в пищу во многих местах в Европе.

"Такие биомаркеры были получены из зубного камня, поэтому однозначно люди жевали морские водоросли", — говорит Харди.

Исследователь со своими коллегами проанализировал образцы зубного камня и зубов в останках 74 человека на 28 археологических памятниках по всей Европе: от южной Испании до северной Шотландии. Все образцы датировали периодом от 6400 годом до н.э. до 12 века.

От 33 до 37 образцов содержали биомаркеры, которые позволили подтвердить, что эти люди употребляли морские водоросли. Один образец даже указывал на то, что человек употреблял морскую капусту, которую Плиний описывал как средство для моряков от цинги.

В некоторых случаях ученые даже смогли определить цвет съеденных водорослей. Например, красные водоросли ели в период среднего и позднего неолита (3200–2800 гг. до н.э.) в Исбистере, Оркнейские острова.

Несмотря на то, что сегодня в Европе такие продукты едят редко, исследование показало, что в прошлом морские водоросли были привычном блюдом в рационе европейцев.

Пока неясно, насколько важную роль водоросли играли в ежедневном рационе европейцев. Однако понятно, что постепенно этот продукт полностью исчез из меню, став пищей для голодающих и кормом для животных.

Напомним, ученые нашли весьма интересное свойство бурых морских водорослей. В них содержатся соединения, которые могут помочь нашей коже выглядеть моложе.