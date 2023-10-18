Знайдено продукт, який повністю зник із раціону європейців: його їли починаючи з 6400 року до н.е.

Археологи виявили в зубному камені наших предків незвичайний для Європи продукт.

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Водорості довгий час вважалися стравою виключно східної кухні, яка частіше зустрічалася у вишуканих кулінарних книгах і місцевих делікатесах. Але виявилося, що водорості також були звичайним продуктом харчування і для жителів Європи протягом тисячоліть, пише The Guardian.

Докази було виявлено в зубах людей, які жили на території від Іспанії до Литви в період приблизно з 6400 р. до н.е. до раннього Середньовіччя. Таке відкриття було досить несподіваним, оскільки було заведено вважати, що розвиток землеробства в період неоліту призвів до виснаження водних ресурсів. Ба більше, у 18 столітті морські водорості вважали їжею для голодних простолюдинів.

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"Раніше ми навіть не могли припустити, що в Європі могли вживати в їжу морські водорості", — каже співавторка дослідження з Університету Глазго Карен Гарді.

Команда вчених, які проводили дослідження, підтверджує, що залишки водоростей знаходили під час археологічних розкопок. Але вчені припускали, що їх використовували як паливо або добрива. Нова ж робота надає докази того, що морські водорості вживали в їжу в багатьох місцях у Європі.

"Такі біомаркери були отримані із зубного каменю, тож однозначно люди жували морські водорості", — каже Гарді.

Дослідник зі своїми колегами проаналізував зразки зубного каменю і зубів в останках 74 людини на 28 археологічних пам'ятках по всій Європі: від південної Іспанії до північної Шотландії. Усі зразки датували періодом від 6400 роком до н.е. до 12 століття.

Від 33 до 37 зразків містили біомаркери, які дозволили підтвердити, що ці люди вживали морські водорості. Один зразок навіть вказував на те, що людина вживала морську капусту, яку Пліній описував як засіб для моряків від цинги.

У деяких випадках учені навіть змогли визначити колір з'їдених водоростей. Наприклад, червоні водорості їли в період середнього і пізнього неоліту (3200-2800 рр. до н.е.) в Ісбістері, Оркнейські острови.

Попри те, що сьогодні в Європі такі продукти їдять рідко, дослідження показало, що в минулому морські водорості були звичною стравою в раціоні європейців.

Наразі неясно, наскільки важливу роль водорості відігравали в щоденному раціоні європейців. Однак зрозуміло, що поступово цей продукт повністю зник із меню, ставши їжею для голодуючих і кормом для тварин.

Нагадаємо, вчені знайшли вельми цікаву властивість бурих морських водоростей. У них містяться сполуки, які можуть допомогти нашій шкірі мати молодший вигляд.